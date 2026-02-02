La situación sanitaria en México volvió a encender señales de alerta en distintos niveles del sistema de salud. Los reportes oficiales más recientes confirman que una enfermedad que el país había logrado controlar hace años mantiene una circulación sostenida, con cifras que ya no pasan desapercibidas para las autoridades ni para los organismos regionales.

Aunque el fenómeno no comenzó de forma repentina ni inesperada, su persistencia en el tiempo y la expansión territorial han generado preocupación. El número de personas afectadas sigue creciendo y atraviesa múltiples entidades federativas del país.

En este contexto, los datos epidemiológicos de los últimos días han revelado contagios en aumento , decesos y un bajo número de personas vacunadas que en una parte significativa, integran la lista de los casos más graves.

Sarampión en México: cifras oficiales, contagios y defunciones confirmadas

De acuerdo con el sistema nacional de vigilancia epidemiológica, México acumula 7,624 casos confirmados de sarampión distribuidos en 31 entidades del país, con excepción de Campeche, donde no se ha documentado circulación activa del virus. A esta cifra se suman 26 defunciones confirmadas, lo que refuerza la gravedad del escenario actual.

El Boletín Epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 3 de 2026, con corte al 26 de enero, detalla que durante este periodo se notificaron más de 18,500 casos probables de enfermedad febril exantemática.

Tras el análisis de laboratorio, más de 7,600 fueron confirmados por efectivamente haberse infectado con el virus de sarampión, consolidando un brote de alcance nacional.

¿Dónde se produjo la mayor cantidad de decesos?

Las muertes registradas se concentran principalmente en Chihuahua, que acumula 21 defunciones, seguido de Jalisco, Durango, Sonora y Michoacán.

Un dato que aparece en los registros oficiales y despierta la inquietud de los especialistas es que solo 3.8% de las personas fallecidas tenían antecedentes de vacunación, lo que ha vuelto a poner en el centro del debate la cobertura de inmunización.

Transmisión sostenida del sarampión y estados con más casos en México

México cumplió recientemente 12 meses de transmisión sostenida del virus del sarampión, un umbral epidemiológico que pone en riesgo el estatus de eliminación que el país sostenía desde 2016, según los criterios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El brote comenzó a ser monitoreado desde febrero de 2025, cuando se detectaron los primeros casos en menores de edad sin esquema de vacunación completo. Desde entonces, la cadena de transmisión no logró interrumpirse y el virus se propagó de manera progresiva por distintas regiones.

Actualmente, los estados con mayor número de casos confirmados son:

Chihuahua : más de 4,500 contagios

Jalisco : 1,315 casos

Chiapas : 450 casos

Michoacán : 273 casos

Guerrero: 263 casos

A estas entidades se suman otros estados con cifras relevantes como Sinaloa, Ciudad de México, Sonora, Colima y Veracruz, lo que confirma que el sarampión en México mantiene una presencia activa y extendida.