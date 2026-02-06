El Gobierno confirmó que durante febrero continuarán las visitas domiciliaras del programa Salud Casa por Casa, una estrategia que beneficia a miles de adultos mayores inscriptos en la Pensión Bienestar. Con ello, los beneficiarios podrán recibir atención médica gratuita y de calidad, con la asistencia de los profesionales. El objetivo de la iniciativa es atender a las personas de la tercera edad, en especial a quienes presentan dificultades de movilidad, mediante consultas profesionales, seguimiento de enfermedades crónicas y suministro de medicamentos, sin necesidad de acudir a centros de salud. Conoce más sobre este programa social y sácale provecho, en caso de necesitar mejorar la salud. Ten en cuenta las disposiciones vigentes a nivel nacional para acceder. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que Salud Casa por Casa se consolidó uno de los programas de prevención más amplios a nivel global. Hasta ahora, se realizaron más de 10 millones de consultas médicas a domicilio, gratuitas y personalizadas, dirigidas a derechohabientes de la Pensión Bienestar. Esto incluye a adultos mayores y personas con discapacidad. “Hasta el momento hemos superado los 10 millones 583,702 de consultas domiciliarias, personalizadas y sin costo para nuestros beneficiarios, recorriendo comunidades y colonias en todo el país”, señaló la funcionaria. El funcionario informó que en el último semestre se atendieron 4,683 emergencias durante estas visitas, logrando salvar la vida de beneficiarios con complicaciones como descontrol en la presión arterial o niveles elevados de glucosa. En febrero, más de 20,000 médicos y enfermeras recorrerán las 16 alcaldías de la Ciudad de México y distintas regiones del país. Las consultas incluyen: Adicionalmente, los pensionados atendidos recibirán una cartilla específica del programa, en la que se registrará el historial de visitas y los tratamientos indicados. Las autoridades informan que el personal de Salud Casa por Casa está debidamente identificado. Todos portan: Las visitas son completamente gratuitas y, bajo ninguna circunstancia, el personal de salud está autorizado a solicitar dinero a cambio de la atención médica.