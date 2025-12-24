Recientemente, circuló información sobre el arranque de las obras del Trolebús que conectará Santa Marta, en la Ciudad de México, con el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, un proyecto que busca fortalecer la movilidad de los pasajeros. A continuación, todos los detalles.

Diversas publicaciones en redes sociales señalan la presencia de trabajadores en los puntos donde se prevé la construcción de estaciones. En esta etapa inicial se realizan labores preliminares, como obras inducidas, trabajos de drenaje y la limpieza de áreas clave para el desarrollo del proyecto.

Ya es oficial: el Trolebús se extenderá hasta Ixtapaluca y este será su servicio completo en Edomex (foto: archivo).

Conoce los beneficios de este servicio de transporte público y desplázate sin inconvenientes.

¿Qué recorrido tendrá el Trolebús Santa Marta-CDMX?

El trazo de esta nueva línea de Trolebús contempla sitios estratégicos para la población. Parte de la conexión con la actual Línea 11 del Trolebús Santa Marta–Chalco y continúa por la antigua autopista México–Puebla, pasando por la avenida Santa Bárbara y la avenida Hacienda Corralejo, hasta incorporarse a la carretera federal México–Puebla y llegar al cruce con la avenida San Buenaventura.

¿Cuáles son las estaciones del Trolebús a Ixtapaluca?

El recorrido abarcará un tramo de 10.10 kilómetros sobre la antigua autopista México–Puebla, con una estación terminal en la avenida San Buenaventura. El plan contempla la construcción de 12 estaciones, que beneficiarán a miles de personas que diariamente se trasladan entre Ixtapaluca y la Ciudad de México:

Caseta Vieja

Cerro del Elefante

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura

¿Cuándo terminan las obras del Trolebús a Ixtapaluca?

De acuerdo con información de la plataforma Proyectos México, la construcción deberá concluir antes del 7 de junio de 2027. La obra está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La convocatoria para participar en el proyecto se publicó el pasado 28 de octubre e incluye, además, trabajos de adecuación en las gasas norte y sur ubicadas en la estación terminal Constitución de 1917 de la Línea 10 del Trolebús Elevado.