La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario oficial de días inhábiles para 2026, con el cierre total de los bancos, que impactará directamente en trámites administrativos y operaciones bancarias en todo el país.
El acuerdo bancario de la Secretaría de Hacienda busca dar certeza jurídica a bancos y entidades financieras, autoridades y al público en general, al establecer fechas específicas en las que se suspenden plazos y procedimientos ante el organismo regulador del sistema financiero.
El primer día del 2026 en que no abrirán los bancos será el jueves 1 de enero, ya que se trata de un feriado oficial, por lo que las instituciones financieras suspenderán operaciones presenciales y administrativas a nivel nacional.
Días inhábiles bancarios confirmados por la CNBV
De acuerdo con la autoridad, estos son los “Días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la CNBV”, aplicables durante 2026 en todo México.
- Del 22 al 26 de diciembre de 2025
- Del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026
- 5 y 6 de enero de 2026
- Primer lunes de febrero
- Tercer lunes de marzo
- 2 y 3 de abril
- 1 y 5 de mayo
- 16 de septiembre
- 2 de noviembre y tercer lunes de noviembre
- Todos los sábados y domingos
Banco Azteca: el único que abre todos los días del año
A diferencia del resto del sistema bancario, Banco Azteca mantiene operaciones los 365 días del año, incluyendo domingos y feriados oficiales, lo que lo convierte en una alternativa clave para usuarios que requieren atención continua.
Esta política permite realizar pagos, depósitos, retiros y otros servicios básicos incluso en días inhábiles establecidos por la CNBV, aunque algunas operaciones especializadas pueden estar sujetas a horarios reducidos.