La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario oficial de días inhábiles para 2026, con el cierre total de los bancos, que impactará directamente en trámites administrativos y operaciones bancarias en todo el país.

El acuerdo bancario de la Secretaría de Hacienda busca dar certeza jurídica a bancos y entidades financieras, autoridades y al público en general, al establecer fechas específicas en las que se suspenden plazos y procedimientos ante el organismo regulador del sistema financiero.

El primer día del 2026 en que no abrirán los bancos será el jueves 1 de enero, ya que se trata de un feriado oficial, por lo que las instituciones financieras suspenderán operaciones presenciales y administrativas a nivel nacional.

Días inhábiles bancarios confirmados por la CNBV

De acuerdo con la autoridad, estos son los “Días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la CNBV”, aplicables durante 2026 en todo México.

Del 22 al 26 de diciembre de 2025

Del 29 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026

5 y 6 de enero de 2026

Primer lunes de febrero

Tercer lunes de marzo

2 y 3 de abril

1 y 5 de mayo

16 de septiembre

2 de noviembre y tercer lunes de noviembre

Todos los sábados y domingos

Banco Azteca: el único que abre todos los días del año

A diferencia del resto del sistema bancario, Banco Azteca mantiene operaciones los 365 días del año, incluyendo domingos y feriados oficiales, lo que lo convierte en una alternativa clave para usuarios que requieren atención continua.

Esta política permite realizar pagos, depósitos, retiros y otros servicios básicos incluso en días inhábiles establecidos por la CNBV, aunque algunas operaciones especializadas pueden estar sujetas a horarios reducidos.