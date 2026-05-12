Los estudiantes y docentes de educación básica contarán con hasta tres días de descanso durante mayo, dada la celebración del Día del Maestro. Dicha fecha está contemplada en el calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México. El calendario escolar vigente para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional contempla dos suspensiones de clases durante mayo para preescolar, primaria y secundaria. La primera correspondía al viernes 1 de mayo por el Día del Trabajo. La segunda inicia el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro y se prolonga hasta el domingo 17, retomándose las actividades el lunes 18. Conoce los detalles del cronograma oficial y prepárate para el próximo fin de semana largo. A diferencia de otros feriados oficiales, esta fecha no está contemplada como descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que empleados del sector público y privado deberán laborar con normalidad. Además, distintas instituciones de nivel medio superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Bachilleres y el Conalep, también suspenden actividades por esta fecha. El último viernes de mayo también habrá un descanso para estudiantes debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Ese viernes 29 de mayo, los alumnos de educación básica no acudirán a clases, aunque los maestros y directivos sí deberán presentarse en los planteles para participar en las actividades académicas correspondientes. En algunos estados del país podrían existir ajustes locales. Por ejemplo, en años anteriores sindicatos como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México acordaron extender descansos en determinadas regiones. Sin embargo, el calendario nacional para el ciclo 2025-2026 únicamente contempla suspensión el viernes 15 de mayo. Para quienes se rigen bajo la Ley Federal del Trabajo, después del 1 de mayo el siguiente descanso obligatorio será el miércoles 16 de septiembre por el Día de la Independencia de México. Al caer entre semana, esta fecha tampoco generará puente oficial. El próximo fin de semana largo para trabajadores llegará hasta noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana. La legislación laboral establece que, en caso de trabajar durante un día feriado obligatorio, los empleados deben recibir pago triple. Sin embargo, esta disposición no aplica para el Día del Maestro, ya que no está reconocido como descanso oficial laboral. Por otro lado, el 5 de mayo únicamente será una fecha conmemorativa y las actividades escolares continuarán con normalidad.