Algunos beneficiarios de la beca Benito Juárez del nivel bachillerato no pudieron retirar su tarjeta en enero. Para verificar dónde y cuándo deben retirarla, deben ingresar al portal web de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Media Superior. Foto: red social X @BecasBenito

La Beca Benito Juárez para estudiantes de Educación Media Superior ya tiene fecha oficial para el próximo periodo de registro. De acuerdo con la información difundida por el programa, las solicitudes estarán disponibles del 21 al 30 de septiembre a través del portal habilitado para realizar el trámite.

El apoyo económico está dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel medio superior y contempla un depósito de 1,900 pesos bimestrales. Quienes ya cuentan con la beca no necesitan volver a registrarse para conservar el beneficio.

Convocatoria abierta desde el 21 de septeimbre. Gobierno de México

¿Cuándo comienza el registro de la Beca Benito Juárez?

Los estudiantes interesados podrán iniciar su registro a partir del lunes 21 de septiembre y tendrán hasta el 30 de septiembre para completar el proceso. La solicitud deberá realizarse en línea mediante el portal oficial de la Beca Benito Juárez.

Para comenzar, será necesario ingresar con una cuenta de Llave MX. Después de iniciar sesión, el sistema llevará nuevamente al portal de la beca para continuar con el registro y proporcionar la información solicitada.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Benito Juárez?

El programa contempla un apoyo económico de 1,900 pesos cada dos meses para estudiantes inscritos en instituciones públicas de Educación Media Superior. El objetivo es respaldar la permanencia de los alumnos en sus estudios.

Para realizar el trámite, el estudiante deberá contar con documentación e información personal. Entre los principales requisitos se encuentran:

CURP del estudiante.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Comprobante de domicilio digitalizado, con una antigüedad no mayor a tres meses.

Número de celular.

Correo electrónico.

Si es menor de edad, datos de su madre, padre o tutor.

En el caso de la madre, padre o tutor, también se solicita la CURP, número de celular y una identificación oficial digitalizada, como INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir. El correo electrónico de esta persona es opcional.

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¿Cómo solicitar la Beca Benito Juárez paso a paso?

El proceso comienza con la creación o el inicio de sesión en una cuenta de Llave MX. Una vez dentro, el estudiante deberá proporcionar sus datos y, cuando corresponda, registrar también la información de su madre, padre o tutor.

Los pasos indicados para completar la solicitud son:

Iniciar sesión o crear una cuenta en Llave MX. Registrar los datos del estudiante. Si el estudiante es menor de edad, ingresar los datos de su madre, padre o tutor. Descargar el comprobante de registro. Esperar la etapa de validación de la información.

Una vez terminado el registro, la información ingresada pasará a una etapa de validación para continuar con el proceso de la beca. Los estudiantes que ya reciben el beneficio no necesitan registrarse nuevamente.