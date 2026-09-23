La temporada de huracanes y ciclones tropicales en las costas mexicanas obligan a las autoridades a generar cambios en sus agendas según se den las circunstancias del clima. En los últimos, la Conagua pronosticó lluvias intensas para Guerrero, debido a los efectos climáticos adversos producto del huracán Polo.

Teniendo en cuenta el mal tiempo meteorológico, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez del Gobierno de México, confirmó la cancelación de la jornada de Asambleas Informativas en el estado de Guerrero para ayer 22 de septiembre y aseguró que habrá repogramación, aunque todavía no están confirmadas las fechas.

“Estudiante de educación media superior y superior del estado de Guerrero, debido a los acontecimientos climáticos, las Asambleas Informativas no se realizarán”, confirmó el Gobierno de México por medio de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

¿Qué pasará con la jornada de Asambleas Informativas?

De momento el calendario del Gobierno de México sobre las Asambleas Informativas para Guerrero se mantiene pendiente de reasignación, por esta razón Becas Benito Juárez hicieron un llamado a los interesados a estar pendientes a las notificaciones por el canal oficial de WhatsApp para conocer la programación de cada escuela.

“Atención, como medida preventiva ante el huracán Polo, se cancelan las Asambleas Informativas previstas para el 22 de septiembre en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica”, dice el anuncio del Gobierno y agrega, “Reprogramamos tu asamblea y podrás consultar la nueva fecha a través del canal estatal de Guerrero”.

Por medio del siguiente enlace, el Becas Benito Juárez conecta de forma directa al canal de WhatsApp para conocer el estado actual de la Asamblea en tu escuela.

Las Asambleas Informativas ayudan a resolver dudas sobre las becas Gobierno de México

Las Asambleas Informativas ayudan a resolver dudas sobre las becas

Actualmente se encuentra abierto el registro a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Esta beca Jóvenes Escribiendo el Futuro apoya a estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario provenientes de escuelas prioritarias, inscritos en determinadas instituciones de educación superior en México.

El Gobierno de México otorga en este caso 5,800 pesos bimestrales durante el ciclo escolar, hasta por 45 meses. El registro en línea estará disponible del 18 al 30 de septiembre de 2026, previa consulta de la escuela.

Zonas con la Asamblea Informativa cancelada par ahoy 23 de septiembre:Acapulco de Juárez Costa Chica Costa Grande Sierra Montaña Alta y Baja. Gobierno de México

Asambleas informativas del 23 de septiembre también fueron suspendidas

Así lo confirmó el Gobierno de México por medio de su canal oficial de WhatsApp Aviso importante – Las Asambleas Informativas programadas para el miércoles 23 de septiembre quedan suspendidas en las siguientes regiones:

Acapulco de Juárez

Costa Chica

Costa Grande

Sierra

Montaña Alta y Baja

Una vez más la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez del Gobierno de México indicó que la cancelación de las Asambleas Informativas del 23 de septiembre se deben “a las condiciones climáticas y como medida preventiva ante el huracán Polo”.