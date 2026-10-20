La Secretaría de Educación Pública, SEP, y el Gobierno de México, anunciaron el calendario de pagos de las becas Benito Juárez en su modalidad Media Superior y, en el caso de la Educación Superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro y la beca Getrtudis Bocanegra.

Desde el lunes 19 de octubre y hasta el viernes 30 del mismo mes, todos los estudiantes beneficiarios que cuentan con las becas de los programas del Bienestar y la SEP recibirán el dinero en el Banco del Bienestar según la letra por la que inicie su apellido.

Estudiantes mexicanos cuando recibieron la tarjeta del Banco del Bienestar. Gobierno de México

Calendario de pagos becas de la SEP período actual

El actual pago de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la beca Getrtudis Bocanegra, corresponden al bimestre septiembre- octubre del 2026. Consulta tu día de cobro según tu inicial de apellido en este listado.

A y B lunes 19

C martes 20

D, E y F miércoles 21

G jueves 22

H,I, J, K y L viernes 23

M lunes 26

N,Ñ, O, P y Q martes 27

R miércoles 28

S jueves 29

T,U,V,W,X,Y, y Z viernes 30

“Estos apoyos contribuyen a que más jóvenes continúen sus estudios y construyan su futuro”, detalló la SEP.

Calendario de pagos Becas Benito Juárez. SEP

Estos son los montos que recibirán los beneficiarios de las becas de la SEP

Cada una de las becas que entrega la SEP otorgan diferentes montos y están dirigidas a públicos con necesidades diversas.

La Beca Getrudis Bocanegra entrega un monto de 1.900 MDP y está dirigido para el subsidio de transporte a jóvenes de hasta 29 años que estén estudiando en instituciones públicas.

La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro entrega un monto de 5,800 MDP a estudiantes de educación superior que hayan seguido sus estudios universitarios que hayan terminado su preparatoria prioritaria.

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez entrega 1,900 pesos para todos los estudiantes hasta 25 años cumplidos en el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta tendrán una beca.