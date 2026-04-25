El proceso para obtener la visa americana puede implicar, en ciertos casos, el abono de una tarifa especial. Una de las categorías más relevantes es la tarifa de reciprocidad, que exige a los extranjeros que deseen viajar a los Estados Unidos un pago adicional. Específicamente, los ciudadanos extranjeros que cumplan con ciertos requisitos podrán beneficiarse de un beneficio exclusivo en relación con el pago de esta tarifa. Las tasas que se impondrán a los solicitantes de visas de no inmigrante de ciertos países se basan en el principio de reciprocidad. Esto significa que, si un gobierno extranjero establece tasas para ciudadanos estadounidenses relacionadas con tipos específicos de visas, Estados Unidos implementará una tasa equivalente para los ciudadanos de ese país en visados similares. En consonancia con lo mencionado, los solicitantes referidos podrían verse obligados a abonar una tasa de emisión de visa una vez que su solicitud haya sido aprobada. La Embajada estadounidense ha informado, a través de la red social X, que los ciudadanos que deben abonar la tarifa de reciprocidad tienen la posibilidad de realizar el pago en línea mediante el siguiente enlace: Pay.gov - Home. Esta opción de pago permite asegurar un proceso más ágil y seguro para los solicitantes. Es fundamental destacar que esta tarifa no se aplica a las visas de turista (B1/B2). Solamente algunos solicitantes están sujetos a esta obligación. En caso de ser relevante, el interesado recibirá un correo electrónico de OnsiteFees@state.gov con las indicaciones pertinentes. Los ciudadanos deben considerar ciertas ventajas que son dignas de mención: