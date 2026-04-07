Esperar hasta el último momento para sacar la visa, puede dejarte fuera del Mundial 2026 con todo y boletos. Los consulados de Estados Unidos en la capital del país y en Monterrey están saturados por miles de mexicanos que quieren sacar su visa para asistir al Mundial 2026. El botón de muestra es que hay filas de espera para obtener la visa de turista, que llegan hasta mediados de 2027. La afición mexicana es una de las que aporta mayor presencia en los mundiales de futbol, pues en la edición anterior, más de 80 mil mexicanos asistieron a la justa de Qatar. La relación México-Estados Unidos podría hacer que ese número sea mucho mayor durante esta edición. Para resolver el problema de la saturación, la FIFA y las autoridades de Estados Unidos, desplegaron un contingente adicional de 400 funcionarios consulares, que tiene el objetivo de agilizar las citas de las personas que tienen boletos para asistir a un partido de la justa mundialista. Este programa, bautizado como FIFA Pass, consiste en un mecanismo de cita acelerada, señaló BAI Capital, una empresa especializada en inversiones trasnacionales y cumplimiento migratorio. Este programa solo otorga prioridad de agenda y no significa que haya mayor probabilidad de aprobación. “El proceso de entrevista sigue siendo igual de riguroso. Los oficiales consulares buscarán verificar no sólo la autenticidad de los boletos adquiridos en canales oficiales, sino la solvencia económica del viajero y sus lazos de retorno con México”, detalló BAI Capital. BAI Capital señala que hay tres factores clave que cualquier persona puede utilizar para dar seriedad a su entrevista en la Embajada y aumentar las probabilidades de éxito. El primer punto es el “juego limpio” con los datos, es decir, que cualquier información que se publique en el portal de la FIFA sea idéntica a la del formulario DS-160. “Cualquier discrepancia técnica, por mínima que sea, es motivo para que el sistema cancele la prioridad de la cita, obligando al solicitante a regresar a la fila de espera regular”, advierte la empresa. El segundo punto es demostrar solvencia económica y arraigo, es decir, que el solicitante tenga recursos suficientes para costear un viaje de alto impacto económico y que tenga motivos para regresar a México. “Presentar documentación clara sobre su situación laboral, empresarial o patrimonial es el factor determinante para confirmar que el propósito del viaje es estrictamente deportivo y temporal”, añadió. Finalmente, para quienes viajan en grupo, el beneficio del FIFA Pass se puede extender a hijos menores de edad o cónyuges. Para este fin, la solicitud se debe realizar de forma conjunta para asegurar que todo el núcleo familiar obtenga la entrevista en la misma fecha, lo que permite hacer todos los trámites en una sola cita.