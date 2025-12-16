El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México publicó un comunicado dirigido a los clientes de instituciones financieras como BBVA, Banamex y Santander.

En el aviso, se advierte sobre la posibilidad de imponer sanciones económicas por la realización de ciertas operaciones específicas relacionadas con sus ingresos.

El comunicado del SAT para los clientes de BBVA México, Santander y Banamex

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México lanzó una advertencia dirigida a los usuarios de instituciones financieras como BBVA México, Santander y Banamex sobre ciertos movimientos realizados a través de terminales bancarias o plataformas de banca en línea.

El SAT destacó que realizar depósitos frecuentes en cuentas propias podría implicar sanciones, ya que estas transacciones podrían ser consideradas como un incremento en los ingresos mensuales del titular.

Por esta razón, el organismo fiscal exhorta a los cuentahabientes a actuar con prudencia y a garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

Cuál es la clave para no recibir una multa del SAT

Quienes deseen realizar depósitos en efectivo en cuentas propias sin generar alertas ante el SAT tendrán que acreditar que estos movimientos no representan un aumento en sus ingresos gravables.

Para ello, será indispensable contar con documentación que respalde el origen y la naturaleza de las transacciones, como:

Estados de cuenta bancarios que registren los movimientos realizados.

Comprobantes de transferencia o cheques, según sea el caso.

Documentos que acrediten el origen de los fondos depositados.

Papeles de trabajo que expliquen la operación y su contexto fiscal.

Esta documentación será clave para demostrar que las transacciones son lícitas y no están sujetas a impuestos, garantizando el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes.