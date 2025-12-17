Ante este panorama, autoridades y especialistas recomiendan extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Un nuevo frente frío avanzará sobre México este miércoles 17 de diciembre y provocará un cambio significativo en las condiciones del clima. El fenómeno traerá lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo en más de 15 estados, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos más recientes.

La combinación de este sistema frontal con una vaguada en niveles altos y el ingreso de humedad desde el Golfo de México generará un escenario de inestabilidad atmosférica. Ante este panorama, autoridades y especialistas recomiendan extremar precauciones y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Lluvias fuertes y tormentas eléctricas: los estados más afectados este 17 de diciembre

El frente frío impactará a al menos 17 estados del país, donde se esperan lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas. Las condiciones de inestabilidad atmosférica se extenderán desde el norte hasta el sureste del territorio nacional.

Fuente: EFE Mariscal

Entre las entidades con mayor riesgo de lluvias intensas se encuentran Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz , donde podrían registrarse acumulados significativos en pocas horas. Estas precipitaciones elevan el riesgo de encharcamientos e inundaciones urbanas.

En el centro del país, estados como Guanajuato, Querétaro y el Estado de México también presentarán lluvias relevantes, mientras que en el sur y sureste Oaxaca y Chiapas enfrentarán tormentas persistentes . En varias zonas no se descarta la caída de granizo durante los episodios más intensos.

Vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura por el frente frío

Además de las lluvias, el sistema frontal provocará rachas de viento considerables en distintas regiones del país. En estados del sur como Oaxaca y Chiapas, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h .

En el norte y noreste, entidades como Sonora, Chihuahua y Nuevo León también registrarán vientos moderados a fuertes, lo que podría ocasionar caída de ramas, anuncios o interrupciones temporales del suministro eléctrico.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá frío durante la mañana y la noche en el norte y el altiplano, mientras que en el occidente y sur del país persistirán contrastes térmicos, con días templados o cálidos y descensos marcados al anochecer.

Recomendaciones ante lluvias, granizo y tormentas eléctricas