Buenas noticias para los jubilados y pensionistas | Hacienda devuelve más de 5000 millones de euros de la campaña de renta.

La Agencia Tributaria de España ha devuelto 5710 millones de euros a 8,28 millones de contribuyentes durante los dos primeros meses de la campaña de la renta 2025, según ha informado este lunes en un comunicado oficial.

Desde el inicio de la campaña el pasado 8 de abril y hasta este lunes 1 de junio, fecha en la que comienza la atención presencial en oficinas, la Agencia ha recibido 15,2 millones de declaraciones, lo que supone un incremento del 4,74% respecto al mismo periodo del año anterior.

Más de 10,9 millones de declaraciones solicitaron devolución

La mayoría de las declaraciones presentadas hasta el momento correspondían a contribuyentes que solicitaban una devolución. En total, se han registrado 10,97 millones de declaraciones con derecho a devolución, un 3,86% más que el año pasado, por un importe global de 9367 millones de euros, un 4,43% superior.

De esas solicitudes, la Agencia Tributaria ya ha abonado 5710 millones de euros a 8,28 millones de contribuyentes, cifras que representan incrementos del 3,65% y del 4,07%, respectivamente. Esto supone que ya se han pagado el 75,5% de las solicitudes de devolución y el 61% de los importes reclamados.

Por otro lado, la Agencia ha recibido 3,2 millones de declaraciones con resultado a ingresar, un 7,83% más, por un importe total de 5709 millones de euros, lo que representa un aumento del 23,84%.

Asimismo, Hacienda ha enviado 50.000 cartas a contribuyentes que modificaron la información previamente facilitada para que revisen si su declaración es correcta o si deben realizar cambios. La previsión es alcanzar las 130.000 comunicaciones durante toda la campaña.

Hacienda devuelve más de 5000 millones de euros de la campaña de renta. Shutterstock

Renta Directa y la aplicación móvil ganan protagonismo

Más de 1,8 millones de contribuyentes han presentado su declaración mediante el nuevo servicio de Renta Directa, diseñado para liquidaciones sencillas que no requieren modificaciones en el programa Renta Web. Esta cifra supone un aumento del 145% respecto al año pasado.

Además, otras 755.000 declaraciones se han presentado a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, un 26% más que en la campaña anterior. De ellas, 523.000 se realizaron “en un clic”, sin necesidad de acceder a Renta Web para introducir cambios, lo que supone un incremento del 15%.

Hacienda devuelve más de 5000 millones de euros de la campaña de renta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Atención telefónica, asistencia presencial y fechas clave de la campaña

En relación con el servicio telefónico “Le llamamos”, más de 1,1 millones de contribuyentes han solicitado cita para confeccionar su declaración por teléfono. De ellos, 861.000 ya tienen la declaración presentada.

La asistencia presencial en oficinas comienza este lunes para los contribuyentes que hayan solicitado cita previa. Estas citas se irán liberando de manera progresiva, aunque la Agencia Tributaria recomienda utilizar el servicio telefónico cuando no haya disponibilidad de atención presencial.

Durante la campaña, el asistente virtual de renta y el informador han ofrecido más de 1,02 millones de respuestas a consultas de los contribuyentes, un 10% más que el año anterior.

La campaña de la renta finalizará el próximo 30 de junio para todos los canales de presentación. No obstante, las declaraciones con resultado a ingresar que necesiten ser modificadas deberán presentarse, como fecha límite, el 25 de junio.