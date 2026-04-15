De cara al próximo periodo de depósitos, ha surgido el rumor los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar sobre la posibilidad de recibir un pago doble. Los trascendidos se originaron por la coincidencia de varios apoyos económicos en el mismo mes, lo que llevó a los adultos mayores a cuestionar si existía un bono extraordinario o un aumento en el monto. La Secretaría de Bienestar no otorgará pagos dobles por sí sola en mayo. Sin embargo, este mes será clave porque coincidirán los depósitos de este programa social con las pensiones laborales del IMSS y del ISSSTE, permitiendo que miles de personas reciban dos montos de manera paralela en sus cuentas. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene programado realizar el pago correspondiente a mayo durante los primeros días del mes. Este recurso se transfiere directamente a las cuentas bancarias de quienes están bajo los esquemas de vejez, cesantía en edad avanzada o invalidez, cumpliendo con la Ley del Seguro Social. Por su parte, el ISSSTE operará con su calendario habitual, efectuando el depósito de mayo durante los últimos días hábiles de abril. De esta forma, los extrabajadores del Estado contarán con su recurso de forma anticipada, preparándose para el inicio del nuevo bimestre que también trae consigo el apoyo gubernamental. De forma paralela, la Secretaría de Bienestar iniciará la dispersión del bimestre mayo-junio para los adultos mayores de 65 años registrados en el padrón. Como es costumbre, la entrega se organizará mediante un calendario basado en la letra inicial del primer apellido para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias. Es fundamental recordar que la dispersión se realiza principalmente a través de las Tarjetas del Banco del Bienestar. Quienes tengan una pensión activa del IMSS o ISSSTE y además estén inscritos en el programa del Bienestar, verán reflejados ambos pagos en sus cuentas, aunque lleguen por instituciones y conceptos totalmente independientes. Las autoridades reiteran que no se trata de un incremento adicional ni de una modificación en los montos habituales. Cada institución opera bajo sus propias reglas y calendarios, por lo que se recomienda a los beneficiarios mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales para evitar caer en desinformación sobre sus ahorros.