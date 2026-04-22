Con el objetivo de elevar los estándares habitacionales, el Senado aprobó una reforma clave que redefine el concepto legal de vivienda dentro de la Ley de Vivienda. Según el dictamen, se busca “incorporar los siete elementos que integran el concepto de vivienda adecuada”. La nueva legislación establece parámetros claros sobre servicios, ubicación y condiciones estructurales. El documento firmado y emitido por el Senado de México señala que se pretende “dotar de contenido normativo preciso y verificable el concepto constitucional”, evitando interpretaciones limitadas del derecho a la vivienda. Se amplía el enfoque hacia las personas como titulares del derecho. La minuta indica que se reconoce la vivienda adecuada “como un derecho inherente a cada persona, con independencia de su condición o estructura familiar”. La reforma introduce una transformación conceptual profunda en la Ley de Vivienda al reemplazar términos anteriores por estándares internacionales. Esto permite alinear la legislación con criterios de derechos humanos y mejorar la exigibilidad del acceso a vivienda digna. También incorpora elementos técnicos que obligan a que las viviendas cumplan condiciones específicas. Esto incluye también la infraestructura, al igual que factores como accesibilidad, ubicación y disponibilidad de servicios básicos esenciales. La reforma redefine conceptos y amplía las capacidades operativas de los organismos de vivienda. Ahora podrán participar activamente en procesos de adquisición, construcción y mejoramiento habitacional en todo el país. Esto incluye la posibilidad de financiar la autoproducción, una medida clave para sectores que históricamente han construido sus propias viviendas sin apoyo institucional. Se busca así cerrar brechas en el acceso a soluciones habitacionales adecuadas. La reforma reconoce formalmente el rol de instituciones como INFONAVIT y FOVISSSTE dentro de la política nacional de vivienda, fortaleciendo su coordinación con el Estado y su capacidad de acción en beneficio de personas trabajadoras. Los cambios en la Ley de Vivienda también amplía el alcance de los subsidios y mecanismos de apoyo, permitiendo que más personas en situación de vulnerabilidad accedan a vivienda adecuada, consolidando este derecho como una garantía efectiva y no solo declarativa.