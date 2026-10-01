La Comisión Federal de Electricidad señaló que estas acciones buscan fortalecer la calidad y garantizar la continuidad del suministro eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará una suspensión temporal del servicio eléctrico el próximo viernes 2 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura. El corte tendrá una duración aproximada de ocho horas y afectará a usuarios de una zona específica de México.

De acuerdo con información de la Coordinación de Comunicación de la División Sureste de la CFE, la interrupción del suministro alcanzará a todos los usuarios de la cabecera municipal de San Francisco del Mar, Oaxaca, así como a sus agencias municipales.

CFE suspenderá el servicio eléctrico durante 8 horas este viernes 2 de octubre por labores de mantenimiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La suspensión forma parte de una serie de trabajos destinados a mejorar las condiciones de la infraestructura eléctrica y fortalecer la confiabilidad del servicio en la región.

Motivos del corte de luz de CFE

Según informó el Ayuntamiento de San Francisco del Mar, la CFE llevará a cabo trabajos de mantenimiento y modernización que incluyen la conexión de una nueva obra para incorporar un nuevo circuito a la Subestación Santo Domingo Zanatepec.

Los trabajos permitirán mejorar la operación de la línea principal y contribuir al fortalecimiento de la red eléctrica en la zona.

Horario del corte de luz

La CFE informó que la suspensión del servicio eléctrico en San Francisco del Mar, Oaxaca, está programada para el viernes 2 de octubre, de 01 a 09.

Debido a que los trabajos implicarán varias horas sin suministro eléctrico, las autoridades recomendaron a los habitantes de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante la interrupción.

La empresa agradeció la comprensión de los usuarios y señaló que este tipo de trabajos son necesarios para contribuir a mantener la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Asimismo, se recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de información para conocer cualquier actualización relacionada con los trabajos y evitar la difusión de información no confirmada.