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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará una suspensión temporal del servicio eléctrico el próximo viernes 2 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura. El corte tendrá una duración aproximada de ocho horas y afectará a usuarios de una zona específica de México.

De acuerdo con información de la Coordinación de Comunicación de la División Sureste de la CFE, la interrupción del suministro alcanzará a todos los usuarios de la cabecera municipal de San Francisco del Mar, Oaxaca, así como a sus agencias municipales.

CFE suspenderá el servicio eléctrico durante 8 horas este viernes 2 de octubre por labores de mantenimiento.
CFE suspenderá el servicio eléctrico durante 8 horas este viernes 2 de octubre por labores de mantenimiento.Fuente: ShutterstockShutterstock

La suspensión forma parte de una serie de trabajos destinados a mejorar las condiciones de la infraestructura eléctrica y fortalecer la confiabilidad del servicio en la región.

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Motivos del corte de luz de CFE

Según informó el Ayuntamiento de San Francisco del Mar, la CFE llevará a cabo trabajos de mantenimiento y modernización que incluyen la conexión de una nueva obra para incorporar un nuevo circuito a la Subestación Santo Domingo Zanatepec.

Los trabajos permitirán mejorar la operación de la línea principal y contribuir al fortalecimiento de la red eléctrica en la zona.

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Horario del corte de luz

La CFE informó que la suspensión del servicio eléctrico en San Francisco del Mar, Oaxaca, está programada para el viernes 2 de octubre, de 01 a 09.

Debido a que los trabajos implicarán varias horas sin suministro eléctrico, las autoridades recomendaron a los habitantes de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante la interrupción.

La empresa agradeció la comprensión de los usuarios y señaló que este tipo de trabajos son necesarios para contribuir a mantener la calidad y continuidad del servicio eléctrico.

Asimismo, se recomendó a la población mantenerse atenta a los canales oficiales de información para conocer cualquier actualización relacionada con los trabajos y evitar la difusión de información no confirmada.