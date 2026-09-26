Ante una tormenta tropical o huracán el Gobierno pide apagar y desconectar electrodomésticos y cerrar llaves de gas.

Los efectos climáticos del huracán Polo siguen latentes y generando fuertes lluvias, vientos y oleajes que deben ser advertidas de forma constante por las diferentes autoridades del Gobierno de México según corresponda.

Para este sábado 26 de septiembre, el Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional de México, Fabián Vázquez-Ro, dio detalles del huracán Polo las cuales fueron difundidas por Conagua “A las 09:00 horas, el sistema se localizó a 585 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson”.

Asimismo, pronosticaron lluvias en Baja California con chubascos de 5 a 25 mm, vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h. En relación al oleaje, se reportaron 2.5 y 3.5 metros de altura en la Costa de Baja California Sur.

Reportes del huracán Polo para este sábado 26 de septiembre. CONAGUA

SENER recomienda seis acciones para hacer en cas ante una tormenta tropical o huracán

En paralelo con los reportes del SMN, Conagua y las diferentes autoridades competentes, la Secretaría de México, SENER, hizo un llamado a la población para que tengan en cuenta estas recomendaciones y evitar así una tragedia en medio de la temporada de huracanes y ciclones.

1) Apaga los electrodomésticos para movistar daños por subida de tensión

2) Desconecta los equipos electrónicos que no sean esenciales

3) Si hay riesgo de inundación desconecta la electricidad desde el interruptor principal

4) Cierra llaves de gas

5) Evita usar velas o veladoras, opta por lámparas de pilas

6) No camines en aguas estancadas, podrían tener cables eléctricos activos

“Ante el paso del Huracán Polo, el sector energético comparte estas recomendaciones.. Toma precauciones y mantente informado a través de canales oficiales”, agregó SENER.

Qué hacer ante la llegada de un huracán o tormenta tropical. CONAGUA

Estos son los sistemas meteorológicos con presencia en México hoy sábado

La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó también sobre los siete sistemas meteorológicos que estarán presente hoy sábado 26 de septiembre en territorio nacional

Huracán Polo

Monzón mexicano

Inestabilidad atmosférica

Canales de baja presión

Zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico

Vaguada en altura

Circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit CNPC México

Los estados que tendrán lluvias muy fuertes a puntuales son: Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Los estados del noroeste del país tendrán “Lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas”.

En el caso de estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, allí se experimentaran chubascos y lluvias muy fuertes. Entre tanto, resaltó la CNPC, en los estados del noreste, norte, centro, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, habrá chubascos y lluvias muy fuertes.