Salud Casa por Casa es un programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con el Gobierno de México, cuyo objetivo es acercar servicios médicos a personas adultas mayores de 65 años directamente en sus hogares. La atención es brindada por alrededor de 20,000 profesionales de la salud -entre médicos y enfermeros- encargados de dar seguimiento al historial clínico de cada paciente. Durante las visitas domiciliarias se monitorean signos vitales, se realizan curaciones y se pueden indicar medicamentos previamente prescritos. El enfoque principal del programa es preventivo, ya que busca detectar a tiempo posibles complicaciones de salud y evitar que se agraven hasta requerir atención de urgencia. Este programa forma parte de la estrategia del Gobierno de México para construir un sistema de salud más preventivo, incluyente y eficiente, centrado no solo en tratar enfermedades, sino en mejorar el bienestar de la población a través de la atención en el hogar. En cualquiera sea el caso, las consultas se realizan a domicilio y son integrales, lo que permite atender no solo aspectos físicos, sino también necesidades de salud mental, audición y movilidad. Para acceder al programa de salud gratuita, es necesario: El registro se lleva a cabo mediante la visita de un servidor de la nación o de un facilitador del programa. Como primer paso, se debe responder un cuestionario de aproximadamente 80 preguntas, enfocado en conocer el estado de salud físico, mental y emocional, así como el entorno familiar de los solicitantes. El programa está dirigido a personas mayores de 65 años y personas con discapacidad que forman parte de los Programas para el Bienestar. También se atienden a las personas de la tercera edad independientemente de si son o no derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o algún otro sistema de seguridad social.