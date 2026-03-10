El Gobierno de México ha comenzado la dispersión de un apoyo económico que beneficiará a un gran número de individuos dedicados a una actividad esencial para el país. Este apoyo se materializa a través de un depósito directo, sin la intervención de intermediarios y ya se ha comenzado a reflejar en las cuentas oficiales. A pesar de que el monto y la fecha están claramente establecidos, no todas las personas tienen acceso automático a este beneficio. La asistencia proporcionada por el Gobierno de México está vinculada a un padrón específico y al cumplimiento de un requisito administrativo que resulta crucial. El pago corresponde al programa Bienpesca, mediante el cual más de 168,950 pescadores recibirán 7,500 pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2025, con una inversión superior a 1,200 millones de pesos. La Coordinación General de Programas para el Bienestar informó que el dinero se deposita directamente en las cuentas del Banco del Bienestar este miércoles 12 de febrero, tal como ocurre con otros apoyos sociales. “El apoyo se entrega directamente a las y los beneficiarios, sin ningún intermediario”, subrayó el titular de Conapesca, Alejandro Flores Nava. Uno de los aspectos fundamentales es que Bienpesca ha sido reconocido como un derecho constitucional. A partir del 2 de diciembre de 2024, este programa cuenta con el respaldo de la Carta Magna. “Esto implica que en el futuro nadie podrá eliminarlo”, declaró el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. No obstante, para poder recibir el depósito es esencial poseer la documentación debidamente actualizada. La Conapesca instó a los beneficiarios a verificar la CURP certificada, de acuerdo con las nuevas Reglas de Operación que fueron publicadas el 30 de enero de 2025. “Buscamos asegurar que la ayuda se destine a quienes más la requieren”, enfatizó Verónica Lango Reynoso, directora general de Organización y Fomento de la dependencia.