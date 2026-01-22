El Gobierno informó: "Más escuelas y más oportunidades para las y los jóvenes con 130 Ciberbachilleratos en 2026".

La Secretaría de Educación Pública, SEP, anunció un nuevo modelo educativo que transforma la asistencia tradicional a clases, al combinar tecnología y acompañamiento académico, permitiendo que estudiar el bachillerato ya no dependa exclusivamente de la presencia diaria en planteles escolares.

Con la construcción de 130 Ciberbachilleratos en 2026, la SEP busca ampliar el acceso a la Educación Media Superior y acercar opciones flexibles a comunidades sin escuelas cercanas, reduciendo traslados, costos y riesgos para las familias mexicanas.

Un modelo educativo flexible y cercano a más mexicanos

Mario Delgado Carrillo afirmó que “la construcción de 130 Ciberbachilleratos en 2026 marcará un paso decisivo para ampliar el acceso a la Educación Media Superior”, especialmente en comunidades donde antes no existían planteles educativos cercanos.

El secretario subrayó que este modelo responde al compromiso presidencial de que “ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de espacios educativos”, al priorizar esquemas apoyados en tecnología y cercanía comunitaria.

Menos traslados y más opciones académicas para los estudiantes

Uno de los ejes centrales, explicó Delgado Carrillo, es que los planteles estarán ubicados estratégicamente para que estudiar “no implique riesgos ni gastos excesivos para las familias”, reduciendo traslados largos y condiciones de vulnerabilidad.

Por otra parte, el secretario de la SEP señaló que las y los estudiantes podrán cursar alguna de las “15 nuevas carreras del Sistema Nacional del Bachillerato”, de acuerdo con la ubicación, fortaleciendo una formación pertinente y alineada a las realidades regionales.

Educación integral y desarrollo comunitario

El titular de la SEP destacó que los Ciberbachilleratos contarán con espacios para la cultura y el deporte, porque “la educación integral va más allá del aula” y fomenta creatividad, convivencia e identidad comunitaria entre jóvenes.

Finalmente, el comunicado de la SEP también sostuvo que estos centros buscan convertirse en puntos de encuentro social, ya que “combinan tecnologías digitales con acompañamiento académico”, impulsando la equidad educativa y el desarrollo local como parte del Plan Integral 2026.