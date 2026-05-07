La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha llevado a cabo modificaciones en el modelo de cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN), enfocado particularmente en los nacidos en 2008 y los jóvenes remisos. Este cambio busca modernizar el proceso, manteniendo su esencia cívico-formativa. Esta nueva etapa del servicio militar obligatorio se caracteriza por la reducción de tiempos, la reorganización del adiestramiento y la revalorización de la Cartilla Militar liberada, un documento que se mantiene esencial para la realización de diversos trámites oficiales y el acceso a oportunidades profesionales en el país. El Servicio Militar Nacional (SMN) en México seguirá siendo obligatorio durante 2026, implementando un esquema renovado que busca facilitar su compatibilidad con las actividades académicas y laborales de los jóvenes. El modelo recién implementado tiene como objetivo facilitar la realización del servicio militar en México sin ocasionar una interrupción considerable en las actividades diarias de los conscriptos, tales como estudios universitarios, empleo o prácticas profesionales. La innovación más significativa del SMN 2026 radica en la adopción del adiestramiento intensivo, una modalidad que posibilita el cumplimiento del servicio en un período notablemente más breve en comparación con años previos. De este modo, los jóvenes seleccionados deberán participar únicamente en 13 sesiones sabatinas, equivalentes a aproximadamente tres meses de duración total. El registro para el Servicio Militar Nacional 2026 ya ha sido habilitado. Aquellos individuos nacidos en 2008, así como los remisos que no completaron el procedimiento en años previos, inician su periodo de alistamiento desde el 2 de enero hasta el 15 de octubre de 2026. El procedimiento debe llevarse a cabo de forma presencial en la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente al lugar de residencia del interesado. Posteriormente a la finalización del registro, los jóvenes deberán permanecer atentos al mes de noviembre de 2026, cuando se ejecutará el sorteo del Servicio Militar. En este sorteo se asignará una bola de color (blanca, azul o negra), la cual determinará si el conscripto debe presentarse para el adiestramiento activo, permanecer en disponibilidad o quedar exento del servicio. Las autoridades aconsejan no esperar hasta las últimas semanas de octubre, dado que la alta demanda tiende a saturar las oficinas de reclutamiento en todo el territorio nacional. Para obtener la Cartilla Militar liberada, es necesario seguir un procedimiento fundamental para el crecimiento académico y profesional. Los interesados en iniciar el trámite del Servicio Militar Nacional deben presentar una serie de documentos obligatorios. La lista de requisitos es la siguiente: