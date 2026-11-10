La falta de acceso al agua en comunidades rurales del noreste de Brasil motivó a Lucas Figueiredo Medeiros, un estudiante de 14 años de Recife, a desarrollar una alternativa para facilitar el abastecimiento .

Su creación es una bomba de agua que funciona con la fuerza del viento y utiliza materiales reciclables, sin necesidad de conectarse a la red eléctrica.

El proyecto comenzó como un trabajo escolar en el Colégio Santa Maria y fue pensado para responder a las dificultades que enfrentan las familias de las regiones semiáridas. Con el paso del tiempo, el prototipo recibió mejoras técnicas y llegó a participar en encuentros científicos dentro y fuera de Brasil.

¿Cómo funciona la bomba de agua que creó el estudiante?

El dispositivo aprovecha la energía eólica para activar un mecanismo de bombeo. Una hélice capta la fuerza del viento y pone en marcha un compresor. Este envía aire a través de una manguera conectada a una bomba sumergida; la presión permite impulsar el agua hacia la superficie, sin utilizar motores eléctricos ni combustibles.

Para construirlo, Lucas recurrió a materiales accesibles y reutilizados. Entre ellos se encuentran:

Botellas de plástico PET , utilizadas en partes del dispositivo.

Tuberías de PVC , que forman parte del sistema.

Piezas metálicas recuperadas y componentes reutilizados de equipos antiguos.

La elección de estos materiales busca reducir los costos y facilitar la reproducción del prototipo en lugares donde no siempre hay acceso a infraestructura o repuestos especializados.

El proyecto surgió en el ámbito escolar y posteriormente participó en competencias científicas internacionales. Instagram/@lucas_figmedeiros

¿Qué reconocimientos recibió la creación de Lucas?

La bomba trascendió el ámbito escolar y obtuvo reconocimiento en competencias científicas. Entre sus participaciones se encuentra la International Greenwich Olympiad, en Londres, donde el proyecto recibió una medalla de oro. También representó a Brasil en la Milset Expo-Sciences International, realizada en Abu Dhabi en 2024.

El estudiante continúa trabajando en el desarrollo de la bomba, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y ampliar sus posibilidades de aplicación. Su iniciativa propone aprovechar una fuente de energía renovable y materiales reciclables para atender una necesidad básica: facilitar el acceso al agua en comunidades rurales.