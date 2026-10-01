El Servicio de Transportes Eléctricos CDMX, STECDMX impulsa de forma constante una campaña para cambiar la manera de viajar de las personas en la Ciudad de México. Generando mayor conciencia y una convivencia más amable dentro de los buses y otros servicios de transporte público.

La Ciudad de México busca tener normas de convivencias afectivas como las que se ven en el transporte público de ciudades en América Latina como en Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile, Sao Paulo, Brasil inclusive en Bogotá, Colombia.

Cambios que impulsa CDMX y STECDMX en el transporte público. STECDMX

Cambios que impulsa CDMX y STECDMX en el transporte público

El STECDMX depende directamente del Gobierno de la CDMX y opera la gestión pública de otros medios de transporte de la ciudad como lo son el Trolebús, el Tren Ligero y el Cablebús.

Para evitar conflictos en el transporte público, el STECDMX recomienda tener las siguientes buenas prácticas y atender las prohibiciones:

Respetar los asientos azules, son para personas con discapacidad y para adultos mayores Respetar los asientos rosas, son para mujeres Respetar el lugar para subir al transporte público haciendo fila ordenada para abordar el Trolebús Prohibido fumar al interior del Trolebús, Tren Ligero o Cablebús Permanecer detrás de la línea amarilla No pintar ni rayar los buses o interior del transporte público No tirar basura dentro de los medios de transporte públicos

Domingos y feriados se pueden lllevar las bicicletas en el transporte público en CDMX. STECDMX

¿Qué hacer en caso de evidenciar actos ilícitos?

Por otra parte, el STECDMX recomienda a los viajeros que son testigos de actos ilícitos dentro de las unidades del transporte público llamar y denunciar al 911 .

Como parte de la convivencia cívica el STECDMX recuerda cuáles son los días en los que sí se puede llevar la bicicleta dentro del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.

Domingos

Días feriados

Estas prácticas dentro del transporte público permitirán una mejor convivencia en el transporte público respetando el espacio de las otras personas que también deben viajar.