El Reglamento de Tránsito CDMX aplica multas basadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y puntos de penalización en la licencia de conducir.

Personalizar un auto puede ser una forma de adaptarlo a los gustos de cada conductor o simplemente de darle un aspecto diferente. Sin embargo, no todos los accesorios están permitidos en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, a tal punto que es motivo de sanción económica en ciertos casos.

Algunos accesorios pueden representar un riesgo para la seguridad vial y su instalación o uso puede derivar en una multa de hasta 4,692 pesos. Conoce los detalles el reglamento porteño y evita inconvenientes con las autoridades.

Hay un listado de accesorios prohibidos en el Reglamento de Tránsito de CDMX. Magnific

¿Qué accesorios están prohibidos en los autos en CDMX?

El Artículo 43 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece una serie de accesorios y modificaciones que no pueden instalarse o utilizarse en vehículos motorizados.

Entre ellos se encuentran:

Bandas de oruga, neumáticos metálicos u otros mecanismos de tracción que puedan dañar la superficie de rodamiento. La sanción puede ser de 20, 25 o 30 veces la UMA, equivalente a entre 2,346.20 pesos y 3,519.30 pesos .

Faros deslumbrantes que no cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y que puedan poner en riesgo a conductores o peatones. La multa va de 10 a 20 veces la UMA, es decir, entre 1,173.10 pesos y 2,346.20 pesos .

Luces de neón, portaplacas o micas y láminas transparentes u oscuras que impidan ver correctamente la información de las placas. Esta infracción puede sancionarse con entre 10 y 20 veces la UMA, de 1,173.10 pesos a 2,346.20 pesos .

Sistemas antirradares o detectores de radares de velocidad. Su utilización puede generar una multa de 40, 45 o 50 veces la UMA, equivalente a entre 4,692.40 pesos y 5,865.50 pesos.

Modificaciones al sistema de escape realizadas con la finalidad de generar un nivel excesivo de ruido. La sanción puede ir de 20 a 30 veces la UMA, es decir, entre 2,346.20 pesos y 3,519.30 pesos .

Bocinas o cláxones que produzcan ruido excesivo o un sonido diferente al instalado originalmente por el fabricante. La multa también puede ser de entre 2,346.20 pesos y 3,519.30 pesos .

Películas de control solar o polarizado que oscurezcan los vidrios laterales o traseros en más de 20%. Esta medida únicamente está permitida por razones médicas, siempre que la condición esté acreditada ante la Secretaría y aparezca en la tarjeta de circulación. De lo contrario, la multa puede alcanzar entre 2,346.20 pesos y 3,519.30 pesos.

¿Qué cosas son obligatorias llevar en el auto?

El Reglamento de Tránsito señala las condiciones y elementos de seguridad con los que deben contar los vehículos.

De acuerdo con el Artículo 40, los conductores deben verificar que sus autos cuenten, entre otros, con:

Luces delanteras de color amarillo o blanco y luces traseras rojas.

Faros delanteros que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y tengan un mecanismo para cambiar su intensidad.

Luces de freno, direccionales, intermitentes y de reversa , además de iluminación para la placa trasera.

Neumáticos en condiciones adecuadas para garantizar la seguridad.

Parabrisas en buen estado , que permita una correcta visibilidad hacia el interior y exterior.

Ambas defensas .

Dos espejos retrovisores laterales y uno interior . En vehículos de carga o pasajeros cuya carrocería impida la visión central, son suficientes los espejos laterales.

Bocina cuyo sonido pueda escucharse a una distancia de 60 metros en condiciones normales.

Dispositivo silenciador en el escape para amortiguar las explosiones del motor.

Cinturones de seguridad para todos los ocupantes.

Extintor, dos señalamientos de advertencia reflejantes o luminosos, neumático de refacción y herramientas necesarias para cambiarlo o realizar reparaciones.

En el caso de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), el reglamento también contempla requisitos específicos, como contar con:

Ambos espejos retrovisores Luces de freno traseras Direccionales e intermitentes delanteras y traseras

El incumplimiento de estas disposiciones puede ser sancionado con una multa de 5, 7 o 10 veces la UMA, equivalente a entre 586.55 pesos y 1,173.10 pesos.

Recomendaciones para los conductores de México

Antes de modificar o agregar accesorios al vehículo, es importante verificar que estén permitidos por el Reglamento de Tránsito de la CDMX. Además de evitar sanciones, mantener el auto en las condiciones establecidas por la normativa contribuye a una circulación más segura para conductores, pasajeros y peatones.