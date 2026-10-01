La reaparición se produjo mediante un video difundido el miércoles 30 de septiembre. Fuente: Shutterstock.

Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente desde Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro, Pueblo. Durante el mensaje, el expresidente de México habló sobre la historia política del país, su retiro de la actividad política y el papel que actualmente tienen las redes sociales.

La reaparición se produjo mediante un video difundido el miércoles 30 de septiembre, en el que López Obrador también se refirió a la relación entre México y Estados Unidos y dedicó parte de su mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Uno de los puntos que más destacó fue su cambio de postura sobre las plataformas digitales. El exmandatario recordó que en sus primeros años de utilización política consideraba a las redes sociales una herramienta para comunicarse directamente con la población y cuestionó lo que, según su interpretación, ocurrió después con esos espacios.

Qué dijo AMLO sobre las redes sociales

Durante el video, López Obrador aseguró que cuando comenzaron a popularizarse plataformas como Twitter y Facebook, las consideraba una alternativa frente a los medios de comunicación tradicionales.

El expresidente sostuvo que en aquella etapa las redes sociales permitían establecer una comunicación directa con la ciudadanía y, desde su perspectiva, ayudaban a romper el llamado “cerco informativo” que enfrentaba su movimiento.

“Los hombres más ricos del mundo son los dueños de todos los medios de comunicación, sobre todo, ahora, de las redes sociales”, afirmó López Obrador durante el mensaje.

AMLO se refería anteriormente a estas plataformas como las “benditas redes sociales”, pero sostuvo que esa situación cambió con el paso del tiempo.

“¿Cuánto tiempo duraron libres las redes sociales? 10 años, y ahora ya están todas tomadas”, afirmó el exmandatario. La frase forma parte de su propia valoración sobre el funcionamiento actual de las plataformas digitales.

AMLO sostuvo que, antes, las redes sociales permitían establecer una comunicación directa con la ciudadanía . Fuente: Shutterstock. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

AMLO presentó su nuevo libro Pueblo

La aparición pública de López Obrador tuvo como principal motivo la presentación de su nuevo libro, Pueblo. De acuerdo con lo explicado por el propio expresidente, la obra aborda más de 200 años de historia política de México.

El libro funciona como continuación de Grandeza, publicado anteriormente: ambas obras forman parte de su planteamiento sobre el denominado “Humanismo Mexicano”, concepto que vincula con el movimiento de la Cuarta Transformación.

El exmandatario había considerado llamar Gloria a la nueva publicación, pero finalmente eligió Pueblo. Según AMLO, el término representa un concepto central de su interpretación de la democracia y de la historia política mexicana.

En su mensaje, también señaló que la esencia del modelo que identifica con la Cuarta Transformación puede expresarse mediante la frase “por el bien de todos, primero los pobres”.

El libro está dedicado a Claudia Sheinbaum

López Obrador explicó que decidió dedicar Pueblo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió la Presidencia de México en octubre de 2024.

Durante el video se muestran elogios a Sheinbaum y una descripción de la actual presidenta como un ejemplo de trabajo, honestidad, rectitud y lealtad al pueblo. También afirmó que es “la mejor presidenta del mundo”.

La dedicatoria también se relaciona con la explicación que hizo sobre su retiro: López Obrador afirmó que permanece alejado de la actividad política y que se encuentra satisfecho con la continuidad del movimiento que encabezó durante su administración.

Qué dijo AMLO sobre Estados Unidos y sus embajadores

Durante su intervención, López Obrador también habló sobre la relación entre México y Estados Unidos.

El expresidente cuestionó el comportamiento de varios embajadores estadounidenses en México y afirmó que “casi todos han sido metiches y presionan”. Se trata de una crítica expresada por López Obrador durante el video y no de una descripción general atribuible a las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En contraste, hizo mención de manera positiva a los expresidentes estadounidenses Abraham Lincoln y Franklin D. Roosevelt, a quienes presentó como figuras que, desde su perspectiva, mantuvieron una actitud de respeto hacia México.

También retomó una versión planteada públicamente por el excandidato presidencial priista Francisco Labastida sobre un supuesto acuerdo entre Bill Clinton y Ernesto Zedillo relacionado con la elección presidencial de 2000. López Obrador cuestionó que Labastida no hubiera denunciado esa versión en su momento. La existencia de ese supuesto acuerdo no debe presentarse como un hecho comprobado.

López Obrador aseguró que continúa retirado de la política

En distintos momentos del mensaje, el expresidente habló sobre su vida después de dejar la Presidencia de México.

El ex mandatario afirmó que decidió retirarse de la actividad política después de concluir su mandato y que actualmente permanece en Palenque, Chiapas. También expresó satisfacción por el rumbo que tomó el movimiento político que encabezó durante su gobierno.