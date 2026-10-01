Aeroméxico fortalecerá sus operaciones ordinarias y su capacidad financiera para nuevas inversiones estratégicas.

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Aeroméxico, aerolínea mexicana comandada por Adrés Conesa, amplió 25% una línea de crédito sindicada revolvente hasta u$s 250 millones, desde los u$s 200 millones contratados en noviembre de 2024, a través de una operación a tres años que busca reforzar la liquidez de la aerolínea y darle mayor flexibilidad para financiar sus operaciones e inversiones.

La operación se hizo a través de Aerovías de México, subsidiaria de Grupo Aeroméxico, misma que renovó y amplió la facilidad crediticia con la participación de instituciones financieras nacionales e internacionales. El incremento representa u$s 50 millones adicionales de financiamiento disponible, según se informó en un comunicado.

El documento explicó que con este movimiento, Aeroméxico fortalecerá sus recursos para operaciones ordinarias, así como mantener capacidad financiera para nuevas inversiones estratégicas.

Aeroméxico cae en bolsa

Las acciones de Aeroméxico, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), retrocedieron 2.63% para cotizar en MXN$ 28.05 por unidad. En tanto que los títulos listados en la Bolsa de Nueva York (NYSE) cayeron 4.88%, afectada por un incremento en la aversión al riesgo.

BBVA México actuó como Coordinador Global Único, Agente Único de Colocación y Agente Administrativo, además de estructurar, sindicar y ampliar el financiamiento.

La nueva línea tiene un plazo de tres años y amplía el colchón de liquidez de la aerolínea mientras avanza con su plan de negocios de largo plazo.

Aeroméxico, fundada en 1934, opera una flota de 170 aeronaves y tiene una red de 100 destinos en México y 23 países de América, Europa y Asia. La compañía es miembro fundador de la alianza aérea SkyTeam y mantiene una alianza estratégica con Delta Air Lines.

Al cierre de junio, la deuda de la aerolínea -integrada por garantías y arrendamientos- totalizó los MXN$ 3,599 millones, cifra 0.13% menor en comparación con el año previo, de acuerdo con el reporte financiero.