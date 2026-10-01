El nuevo viaducto de 5.2 kilómetros conectará la avenida Adolf Horn con el Aeropuerto de Guadalajara, aliviando el tráfico de la Carretera a Chapala.

El Aeropuerto de Guadalajara tendrá nuevas modificaciones para mejorar para siempre su movilidad y beneficiar a los pasajeros. Durante un anuncio oficial, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, junto con autoridades municipales de Tlajomulco y directivos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), confirmó que la terminal aérea habilitará un segundo ingreso operativo a mediados de 2027 .

Esta obra estratégica, enmarcada en el Plan Maestro de Desarrollo 2025-2029, busca descongestionar la saturada Carretera a Chapala mediante un viaducto de interconexión directa.

¿Cómo será el nuevo acceso vial al aeropuerto?

De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) en su boletín oficial y las precisiones del proyecto, la nueva infraestructura consiste en un viaducto de hormigón en concreto hidráulico con una extensión de 5.2 kilómetros de conectividad interna.

Con un 50% de avance en su red vial, el proyecto aeroportuario se complementará en 2028 con la apertura de la nueva Terminal 2. Fuente: Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Esta vía enlazará de manera directa la zona de la avenida Adolfo B. Horn con la terminal aérea. Aunque la red vial global del proyecto abarca unos 17 kilómetros (equivalentes a la distancia entre el aeropuerto y la Expo Guadalajara) y se completará de forma escalonada rumbo al año 2028 junto con la esperada Terminal 2, el segundo acceso estará listo y funcionando para mediados de 2027, aliviando de inmediato el flujo vehicular.

¿Qué obras de modernización se harán en la avenida Adolf Horn?

Para garantizar que el tráfico fluya sin contratiempos, el Gobierno de Jalisco y el municipio de Tlajomulco desplegarán un esquema de coinversión y trabajos coordinados sobre la avenida Adolf Horn:

Eliminación de cuellos de botella : el gobierno estatal invertirá cerca de 290 millones de pesos para retirar el puente sobre el Arroyo Seco que actualmente reduce los carriles, ampliando la vía hacia el Periférico a seis carriles de concreto hidráulico.

Intervención municipal hacia el sur : según lo detallado por el alcalde de Tlajomulco, el municipio invertirá aproximadamente 120 millones de pesos en un desarrollo de 12 kilómetros desde el ingreso sur del aeropuerto hasta el Circuito Metropolitano Sur.

Homologación de estándares: toda la ruta adoptará un nivel de primer mundo con pavimentación de concreto y adecuaciones geométricas para empatar con los puentes de la Línea 4.

¿Cómo mejorará el transporte público y la movilidad metropolitana?

Tal como informó la Secretaría de Transporte del Estado, la modernización de esta arteria clave del sur metropolitano impactará positivamente a más de 20 rutas de transporte público que operan en la zona. Las mejoras contemplan trayectos más seguros, rápidos y ecológicos que conectarán tanto a los trabajadores de la industria aeroportuaria como a los turistas.

Al integrarse con los sistemas masivos existentes y la red eléctrica, se diversificarán las alternativas de traslado, reduciendo la dependencia absoluta del automóvil particular o de los taxis tradicionales.

¿Cuándo estará operativo todo el proyecto de expansión?

El proyecto integral avanza a paso firme con un porcentaje de ejecución cercano al 50% en su red de conexiones, según contó Lemus en un video que compartió la cuenta oficial del Gobierno de Jalisco en Facebook.

Mientras que el segundo acceso vial principal y las obras carreteras complementarias quedarán concluidas y operativas a mediados de 2027. Por su parte, la gran infraestructura de la segunda terminal de pasajeros y sus plataformas adicionales abrirán sus puertas oficialmente en 2028.