Los usuarios deberán verificar el nuevo punto de entrega según su ciudad, aunque las fórmulas médicas y los Mipres conservarán su vigencia.

EPS Sanitas modificará desde octubre la red de farmacias encargada de entregar medicamentos a sus afiliados en distintas ciudades del país. En el caso de Bogotá, el cambio se realizará en dos etapas: desde el 1 de octubre, Colsubsidio reemplazará a Audifarma para la entrega de medicamentos no PBS, mientras que desde el 1 de noviembre asumirá la dispensación de los medicamentos PBS que actualmente entrega Cruz Verde.

La modificación hace parte de una reorganización de la red de gestores farmacéuticos de la EPS, que también contempla cambios en ciudades como Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla.

Los afiliados no tendrán que solicitar una nueva fórmula médica por el cambio de farmacia. Las órdenes médicas y los Mipres mantendrán su validez hasta la fecha de vencimiento, aunque quienes tengan tratamientos pendientes deberán verificar cuál será el nuevo punto habilitado antes de acudir a reclamar sus medicamentos.

¿Dónde podrán reclamar los medicamentos los afiliados de Sanitas en Bogotá?

A partir del 1 de octubre de 2026, Colsubsidio asumirá en Bogotá la entrega de los medicamentos no PBS que anteriormente eran suministrados por Audifarma. La EPS habilitó cuatro puntos para esta atención en la capital.

Uno de los puntos habilitados será Colsubsidio Calle 26, ubicado en la calle 27 #25-45, local 3. Allí podrán acudir los afiliados que tengan autorizaciones para medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. La sede atenderá de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

La red también contempla otros tres puntos de Colsubsidio en Bogotá. El de Portal Norte estará en la avenida carrera 45 #176-31, piso 1, con atención de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Colsubsidio, Disfarma, Ramédicas y otros gestores asumirán la entrega de medicamentos en diferentes ciudades, según la nueva red de Sanitas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En el sur de la ciudad, los usuarios podrán acudir a Clínica Roma, en la carrera 80 #53-20 sur, local 3. El horario será de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. El cuarto punto estará en el Centro Comercial Unicentro Occidente, ubicado en la carrera 111 C #86-74, con atención de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

¿Qué pasará con los medicamentos PBS y no PBS?

Los afiliados deberán tener en cuenta si el medicamento que necesitan reclamar está incluido en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) o corresponde a uno que se encuentra por fuera de este listado, ya que durante el período de transición los gestores pueden ser diferentes según la ciudad y el tipo de tratamiento.

En Bogotá, Cruz Verde continuará entregando los medicamentos PBS durante octubre de 2026. El cambio a Colsubsidio se concretará desde el 1 de noviembre, por lo que los usuarios deberán revisar la fecha en la que deben reclamar su tratamiento para dirigirse al establecimiento correspondiente.

Los medicamentos no PBS también pasarán a ser gestionados por Colsubsidio en la capital y, cuando el tratamiento requiera autorización, el afiliado deberá presentar el número o soporte correspondiente. Sanitas informó que enviará mensajes de texto a los usuarios que necesiten autorización, con información sobre la nueva farmacia asignada.

¿En qué otras ciudades cambiarán los puntos de entrega en octubre?

El cambio de gestores farmacéuticos también alcanzará a otras ciudades y municipios durante octubre. En Medellín, Ramédicas asumirá progresivamente la dispensación durante octubre: dos puntos comenzarán a funcionar el 1 de octubre, otro el 13 y otro el 15. En Envigado, el cambio será desde el 1 de octubre, mientras que en Itagüí Ramédicas asumirá desde esa fecha la entrega de los medicamentos que anteriormente estaban a cargo de Cruz Verde.

En Bucaramanga, Disfarma asumirá desde el 1 de octubre la entrega de medicamentos PBS y no PBS que anteriormente estaban bajo Cruz Verde. Los afiliados del régimen contributivo serán atendidos en Gold Green, mientras que los del subsidiado tendrán un punto en la calle 34.

La modificación de la red farmacéutica alcanzará a Bogotá y otras ciudades, con nuevos gestores y puntos para reclamar los medicamentos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

También se registraron cambios en otras ciudades. Eticos reemplazó a Cruz Verde en Barranquilla desde agosto, mientras que en Cali Cafam comenzó a asumir la dispensación en distintos puntos de la ciudad. La cobertura de medicamentos PBS y no PBS puede variar según cada sede.

En Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, La Calera, Soacha, Villeta y Zipaquirá, el cambio de gestor se realizará desde el 1 de octubre, cuando Disfarma asumirá la entrega de medicamentos PBS y no PBS. En Funza, el nuevo operador será Colsubsidio desde esa misma fecha. En cambio, los cambios en Madrid, Mosquera y Tocancipá están previstos para el 1 de enero de 2027, también con Colsubsidio.

¿Los afiliados tienen que pedir una nueva fórmula médica?

No. El cambio de farmacia no obliga a solicitar una nueva cita médica ni una nueva fórmula. Las órdenes médicas y los Mipres continuarán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

Para reclamar un medicamento pendiente, el usuario deberá presentar la orden médica y, cuando corresponda, el soporte o número de autorización. También deberá asumir el valor de la cuota moderadora o copago cuando aplique.

Los medicamentos de control especial también serán entregados a través de los nuevos puntos asignados por Sanitas.

¿Cómo consultar cuál es la farmacia asignada?

Los afiliados pueden consultar la red correspondiente a su municipio a través de los canales oficiales de EPS Sanitas. En el sitio web de la entidad deben ingresar a las secciones “Red de atención”, “Medicamentos PBS” o “Medicamentos no PBS” y seleccionar el departamento y municipio.

La consulta permite conocer el gestor farmacéutico, la dirección del punto, los horarios de atención y las condiciones específicas para retirar cada medicamento.

Sanitas también dispone de su aplicación móvil, la oficina virtual y el chatbot de WhatsApp Ana María, disponible en el número +57 320 2550525, para resolver dudas relacionadas con el cambio de farmacia, las autorizaciones y la entrega de medicamentos.

La entrega a domicilio continuará para los pacientes priorizados por la EPS, quienes serán contactados directamente. Los demás afiliados podrán consultar con el nuevo gestor si cuentan con esa modalidad, ya que no está disponible en todos los municipios.