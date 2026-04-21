Claudia Sheinbaum presentó el programa Mega Bachetón 2026, una iniciativa de cobertura nacional que busca transformar el estado de las carreteras federales del país. Con una inversión de 50,000 millones de pesos y una flota de maquinaria ya en posesión del gobierno federal, el plan apunta a atacar el deterioro acumulado en los principales ejes viales y reducir accidentes. Antes del lanzamiento del Mega Bachetón, el Gobierno de México realizó un diagnóstico del estado real de las vías de comunicación en todo el país. Se analizaron tramos carreteros deteriorados, se procesaron miles de solicitudes ciudadanas y se identificaron los puntos más críticos de la red federal. El resultado fue un mapa de intervención priorizada, donde las obras llegará primer donde más se necesitan. En lugar de distribuir recursos de forma pareja, el Mega Bachetón concentrará su operación en los corredores que presentan mayor desgaste, mayor flujo vehicular y mayor riesgo de accidentes. La presidenta subrayó que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, será el responsable de dar a conocer el detalle de los tramos y regiones incluidos en la primera etapa Uno de los elementos más relevantes del programa es que el gobierno federal ya dispone de sus propios trenes de repavimentación. Esto representa una diferencia sustancial en términos de eficiencia: al no tener que rentar o contratar maquinaria pesada a terceros, los recursos se orientan casi en su totalidad a la compra de asfalto y materiales, en lugar de destinarse al pago de servicios externos. “Al tener ya la maquinaria, el gasto se optimiza, porque únicamente se requiere adquirir el asfalto”, explicó Claudia Sheinbaum durante el anuncio del programa. Esta lógica de ahorro sin recortar alcance permite que los 50,000 millones de pesos rindan considerablemente más que en esquemas de contratación tradicionales. Para los conductores, eso se traduce en más kilómetros intervenidos, trabajos de mayor calidad y tiempos de ejecución más cortos. El alcance del programa va mucho más allá de rellenar cráteres en el pavimento. El Mega Bachetón forma parte de una estrategia federal más amplia para fortalecer la conectividad entre regiones, reducir los costos operativos del transporte de carga y mejorar las condiciones de seguridad vial en los corredores más transitados del país. Carreteras en mal estado generan pérdidas económicas significativas: dañan vehículos, incrementan el consumo de combustible y aumentan los tiempos de traslado. Una red carretera en buen estado, por el contrario, dinamiza el comercio, facilita el turismo y mejora la calidad de vida de millones de familias que dependen de esas vías para desplazarse o mover mercancías. En ese sentido, el Mega Bachetón no es solo un programa de bacheo: es una apuesta por la competitividad territorial de México en el mediano plazo, con efectos directos sobre la economía cotidiana de los ciudadanos.