Este 2026, el panorama para los pensionados en México dio un giro importante. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha una auditoría masiva para limpiar el padrón de beneficiarios, lo que generó suspensión masiva y cancelaciones de pagos. Lo cierto es que el IMSS ahora cuenta con el respaldo total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para actuar contra irregularidades. Por ello, habrá una revisión de los apoyos económicos a nivel nacional, por lo que varios inscriptos podrían quedar fuera del padrón. Conoce en detalle lo que está pasando, quiénes deben preocuparse y cómo proteger el dinero. En este caso, es posible perder la asistencia económica dado que el IMSS hará una limpieza de padrón en el marco de un plan de viabilidad financiera. Para asegurar que el dinero alcance para quienes realmente cumplen la ley, el organismo está cruzando datos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Civil. Esta vigilancia tecnológica permite detectar anomalías en segundos. Por su parte, la SCJN determinó que la seguridad social es un derecho, pero no puede sostenerse sobre fraudes o simulaciones. Por ello, las autoridades tienen la facultad legal de revocar pagos si detecta inconsistencias. A continuación, algunas de las situaciones que podrían ser motivo de eliminación de pensión. Si recibes una notificación de suspensión, no entres en pánico, pero actúa rápido. Tienes derecho a defenderte, pero la carga de la prueba suele recaer en el beneficiario. Dado el escenario actual del sistema pensionario en México, se sugiere mantener el expediente en orden y cumplir con las normativas vigentes a nivel nacional.