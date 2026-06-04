La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un balance nacional a dos años de su victoria electoral, donde defendió la soberanía del país, cuestionó las presiones de Estados Unidos y llamó a la ciudadanía a proteger la independencia nacional.

Recientemente, la mandataria aseguró que México no permitirá intervenciones extranjeras ni decisiones ajenas a la voluntad popular: “¿Quién decide en México: las agencias extranjeras o el pueblo? ¿Quién decide en México: los grandes intereses económicos o el pueblo?”.

Claudia Sheinbaum confesó riesgo de intervención extranjera en las próximas elecciones de su país. EFE

Sheinbaum sostuvo que su gobierno continuará defendiendo “la soberanía y la transformación” del país e invitó a la población a participar en actividades informativas para reforzar el mensaje de que “la patria no se vende, se ama y se defiende”.

Críticas a las presiones de Estados Unidos

Además de destacar los resultados de sus primeros 20 meses de gobierno, Claudia Sheinbaum criticó el aumento de las presiones por parte de Estados Unidos en temas relacionados con:

Seguridad

Narcotráfico

Extradiciones

Las declaraciones surgieron luego de señalamientos que hicieron las autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La mandataria cuestionó si realmente existe una intención genuina de cooperación por parte del gobierno estadounidense o si algunos sectores políticos utilizan a México con fines electorales rumbo a los comicios de 2026 en ese país.

“México no es piñata de nadie” , afirmó la mandataria, al rechazar cualquier tipo de intervención extranjera en el proceso electoral mexicano de 2027.

También aseguró que, tras la muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua el pasado 19 de abril, se intensificó una campaña de ataques en redes sociales contra su administración, impulsada -según dijo- por grupos conservadores nacionales e internacionales.

Continuidad de la llamada “transformación”

Como parte de su informe, Sheinbaum reiteró la continuidad del proyecto político iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y destacó el respaldo ciudadano obtenido en las urnas.

“Cerca de 36 millones de mexicanos depositaron su esperanza y confianza en la continuidad de la transformación”, señaló.

En su mensaje, la presidenta resaltó avances en materia económica, social, energética, sanitaria y de seguridad, aunque hizo especial énfasis en los indicadores financieros.

Entre los datos mencionados, destacó que:

La economía mexicana se mantiene estable pese al contexto internacional.

La inversión extranjera directa alcanzó USD 23 mil 591 millones en el primer trimestre del año.

Se generaron 669,000 nuevos empleos formales.

El peso mexicano es una de las monedas que más se fortaleció frente al dólar.

Sheinbaum atribuyó estos resultados a la política económica implementada por su administración y aseguró que México continuará fortaleciendo su desarrollo con independencia y soberanía.