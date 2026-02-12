La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en 2026 se destinarán 50,000 millones de pesos para implementar el programa Mega Bachetón, una iniciativa nacional orientada a reforzar trabajos de bacheo y repavimentación en carreteras federales. El objetivo del Gobierno es mejorar la movilidad y la seguridad vial en el país. Según informó la mandataria, este proyecto forma parte de las acciones prioritarias en materia de infraestructura para atender el desgaste que presentan distintos tramos carreteros. Conoce los detalles del programa y prepárate para disfrutar de una mejor infraestructura vial. El foco está puesto en fortalecer la conectividad, disminuir riesgos para quienes transitan por las vías federales. Claudia Sheinbaum indicó que se trata de una estrategia intensiva enfocada en la red federal. Precisó que los recursos asignados para este año se usarán en trabajos de repavimentación y reparación de baches. Según explicó, antes de presentar el programa se llevó a cabo una revisión exhaustiva del estado de las carreteras, además de recopilar reportes y peticiones ciudadanas para identificar los tramos con mayor necesidad de intervención. La presidenta también señaló que el gobierno ya dispone de trenes especiales, lo que permitirá aprovechar mejor el presupuesto, ya que únicamente será necesario adquirir el asfalto para ejecutar las obras. Adelantó que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, será el encargado de dar a conocer los detalles técnicos del plan, así como las regiones y carreteras específicas donde se realizarán los trabajos. Los trabajos se llevarán a cabo de enero a diciembre, y se prevé que generen un impacto económico y social relevante, con la creación estimada de 100,000 empleos, tanto directos como indirectos. Las acciones se organizarán por regiones estratégicas para aprovechar mejor el presupuesto disponible: La presidenta subrayó que estas tareas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, son esenciales para garantizar la seguridad de los mexicanos, sino también para reducir costos logísticos del comercio interno.