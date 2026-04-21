El próximo 7 de junio de 2026, casi dos millones de coahuilenses tendrán una cita obligatoria con las urnas. Ese día será feriado para todos los trabajadores a fin de cumplir con su deber ciudadano. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), están contempladas las fechas electorales locales como días de descanso obligatorio en el calendario nacioanl. Se trata de 1,965,084 ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores del estado, quienes deberán acudirán a renovar en su totalidad el Congreso local, jornada que se repite cada tres años. En juego estarán 25 diputaciones locales: 16 de ellas se disputarán por el principio de Mayoría Relativa y las 9 restantes por Representación Proporcional. El proceso contará con la participación de nueve partidos políticos y dos coaliciones formalmente registradas ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el organismo encargado de conducir los comicios. La disputa legislativa se perfila como un enfrentamiento entre dos bloques de peso. El PRI y Unidad Democrática de Coahuila competirán juntos bajo la denominación “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, mientras que Morena y el Partido del Trabajo lo harán con la etiqueta “Sigamos Haciendo Historia en Coahuila”, en sintonía con la estrategia electoral que el partido gobernante ha replicado en otros estados del país. Fuera de las coaliciones, cinco fuerzas políticas disputarán los escaños de forma independiente: El periodo oficial de registro de candidaturas transcurrirá del 25 al 29 de abril de 2026, de acuerdo con el Código Electoral del Estado. Con el calendario electoral avanzando, el IEC lanza una advertencia clara: sin credencial para votar vigente no será posible ejercer el sufragio el 7 de junio. Quienes debían tramitar o actualizar su documento por primera vez, cambio de datos o domicilio, tuvieron como fecha límite el 10 de febrero pasado. Los trámites de reposición cerraron el 2 de marzo. Sin embargo, quienes hayan perdido o sufrido el robo de su credencial aún tienen margen: la solicitud de reimpresión puede realizarse hasta el 20 de mayo. La recolección del documento está disponible hasta el 31 de marzo para actualizaciones y reposiciones, y hasta el 5 de junio —apenas 48 horas antes de la elección— para quienes tramitaron la reimpresión por robo o extravío.