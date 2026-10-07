Claudia Sheinbaum confirmó que las inscripciones a Jóvenes Construyendo el Futuro se retomarán en enero de 2027.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante La Mañanera que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no abrirá registros en octubre, como se tenía previsto, ni habrá más convocatorias hasta diciembre. Las inscripciones se reanudarán en enero de 2027, confirmó la presidenta.

Según explicó la mandataria, el programa ya cuenta con suficientes jóvenes inscritos y prácticamente cumplió su meta. “No es que se suspenda el programa” , aclaró, y precisó que las inscripciones iniciarán nuevamente el próximo año.

Claudia Sheinbaum aclaró que no se suspende el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, sino que las inscripciones se retomarán en 2027. Fuente: Presidencia de México Presidencia de México

¿De qué trata el programa?

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa federal que comenzó en 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Ofrece capacitación laboral gratuita de 12 meses en centros de trabajo o empresas participantes. Entre sus características se encuentran:

Apoyo económico: $9,582.47 este año.

Seguro médico: IMSS, con cobertura por enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Horarios: de cinco a ocho horas diarias, cinco días a la semana, según la actividad de cada centro.

Áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

¿Cómo es el proceso de registro hasta ahora?

El trámite se completa de manera digital. Los aspirantes deben crear una cuenta en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y consultar el mapa de focalización, que indica si su municipio tiene lugares disponibles. Luego elegían un centro de trabajo y se postulaban desde la plataforma. El centro cuenta acon hasta cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud.

Los documentos requeridos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

CURP (o documento migratorio vigente, en el caso de personas extranjeras).

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Fotografía con el rostro descubierto, cargada en la plataforma.

Carta compromiso, descargable en el sitio oficial.

Para las inscripciones del 2027 aún no ha sido detallado si habrá nuevos requisitos. Para dudas, los canales oficiales atienden al 800 841 2020 y al 079.

¿Cómo participar en el programa?

Estos son los pasos de la etapa de Inicio, según el esquema oficial: