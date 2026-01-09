El Gobierno presentó el Programa de Educación Media Superior 2026, una iniciativa que pretende transformar la preparatoria pública al ampliar la cobertura, disminuir la brecha escolar y adoptar un modelo formativo con foco humanista y tecnológico para los jóvenes.

El anuncio, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, contempla la creación de 95,400 nuevos espacios nuevos. Para lograrlo, se construirán planteles, se ampliarán escuelas existentes y se reconvertirán centros educativos. Con estas medidas, el gobierno federal alcanzará un total de 140,085 lugares adicionales en este nivel educativo.

Claudia Sheinbaum presenta el Programa de Educación Media Superior 2026 Gabriel Monroy/Presidencia

La mandataria explicó que la meta original del sexenio era habilitar 120,000 espacios, pero se decidió elevarla a 150,000 al cierre de la administración, tras confirmar que la falta de cupo escolar.

¿Cómo está la educación hoy?

El diagnóstico del Gobierno indica que la ubicación de los planteles educativos es una de las razones por las que miles de estudiantes dejan la escuela después de la secundaria. Frente a este escenario, el Plan 2026 pone el foco en la cercanía de las instituciones, con la apertura de nuevas preparatorias en zonas urbanas con alta demanda.

El programa prevé una inversión adicional de 9,000 millones de pesos destinada a las siguientes acciones:

Mejorar aulas

Mejorar laboratorios

Aumentar conectividad

Añadir equipamiento tecnológico

A esto se suma la ampliación del programa La Escuela es Nuestra, que este año llegará a todas las preparatorias públicas del país con un presupuesto mayor a 4,500 millones de pesos.

Las autoridades advierten que este modelo permitirá a las comunidades escolares decidir directamente en qué proyectos invertir los recursos, fortaleciendo la participación local y la responsabilidad en la gestión educativa.

Detalles del Plan 2026 de Claudia Sheinbaum en México

Con los nuevos complejos educativos en Tijuana y Ciudad Juárez, ambas ciudades alcanzarán prácticamente la cobertura total para egresados de secundaria. Esto cerrará una de las brechas más importantes de la administración actual.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) destacó que este avance resulta clave, ya que se trata de regiones con alta movilidad poblacional, presión demográfica y mayor riesgo de abandono escolar, donde la falta de espacios en preparatoria era un obstáculo histórico.