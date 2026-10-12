El calendario contempla pagos durante los primeros 10 días de cinco meses y una fecha límite en diciembre.

La Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México difundió el calendario de depósitos de $2,000 para las personas de 57 a 59 años incorporadas al programa Ingreso Ciudadano Universal. El apoyo económico se entrega por bimestre y busca contribuir a los ingresos de este grupo de la población.

De acuerdo con el calendario de dispersiones de 2026 difundido en la cuenta de X de la dependencia de CDMX, los pagos están distribuidos a lo largo del año. De esta manera, los beneficiarios ya pueden consultar cuándo pagarán el monto correspondiente a los períodos de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

¿Cuándo se depositan los $2,000 del Ingreso Ciudadano Universal en 2026?

El calendario difundido por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) establece los meses previstos para los depósitos del Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años. Según la imagen oficial de dispersiones de 2026, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Quinto bimestre (septiembre-octubre) : durante los primeros 10 días de noviembre.

Sexto bimestre (noviembre-diciembre): a más tardar el 20 de diciembre.

Vale destacar que los pagos anteriores se dieron de esta manera:

Primer bimestre (enero-febrero) : durante los primeros 10 días de marzo.

Segundo bimestre (marzo-abril) : durante los primeros 10 días de mayo.

Tercer bimestre (mayo-junio) : durante los primeros 10 días de julio.

Cuarto bimestre (julio-agosto): durante los primeros 10 días de septiembre.

El apoyo económico contempla depósitos de $2,000 por bimestre para residentes de la Ciudad de México. Secretaría del Bienestar CDMX

¿Quiénes pueden recibir el Ingreso Ciudadano Universal en CDMX?

El programa está dirigido a personas de 57 a 59 años que viven en la Ciudad de México y que cumplen con los requisitos de incorporación establecidos por las autoridades:

Residir permanentemente en la Ciudad de México

Tener entre 57 y 59 años, con preferencia para quienes ya cumplieron 59 años al momento de la inscripción

Manifestar interés en recibir el apoyo económico.

No recibir de forma simultánea otro programa social gubernamental similar.

¿Qué documentos se necesitan para inscribirse?

La documentación indicada en la ficha oficial es la siguiente:

Identificación oficial con fotografía : puede ser la credencial del INE, del IMSS o del ISSSTE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar o licencia de conducir.

Comprobante de domicilio vigente : recibo de teléfono, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía. Se exige cuando el domicilio no aparece en la identificación y el documento no debe tener más de tres meses de antigüedad.

Acta de nacimiento : únicamente si la fecha de nacimiento no aparece en la identificación oficial.

CURP : solo cuando no sea visible en los documentos de identificación presentados.

Solicitud de incorporación: la proporciona el personal operativo de la Dirección Ejecutiva para Adultos «A».

¿Cómo inscribirse al Ingreso Ciudadano Universal?

Existen diferentes maneras para inscribirse al programa Ingreso Ciudadano Universal: