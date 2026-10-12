La Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México difundió el calendario de depósitos de $2,000 para las personas de 57 a 59 años incorporadas al programa Ingreso Ciudadano Universal. El apoyo económico se entrega por bimestre y busca contribuir a los ingresos de este grupo de la población.
De acuerdo con el calendario de dispersiones de 2026 difundido en la cuenta de X de la dependencia de CDMX, los pagos están distribuidos a lo largo del año. De esta manera, los beneficiarios ya pueden consultar cuándo pagarán el monto correspondiente a los períodos de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.
¿Cuándo se depositan los $2,000 del Ingreso Ciudadano Universal en 2026?
El calendario difundido por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) establece los meses previstos para los depósitos del Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años. Según la imagen oficial de dispersiones de 2026, los pagos se realizarán de la siguiente manera:
- Quinto bimestre (septiembre-octubre): durante los primeros 10 días de noviembre.
- Sexto bimestre (noviembre-diciembre): a más tardar el 20 de diciembre.
Vale destacar que los pagos anteriores se dieron de esta manera:
- Primer bimestre (enero-febrero): durante los primeros 10 días de marzo.
- Segundo bimestre (marzo-abril): durante los primeros 10 días de mayo.
- Tercer bimestre (mayo-junio): durante los primeros 10 días de julio.
- Cuarto bimestre (julio-agosto): durante los primeros 10 días de septiembre.
¿Quiénes pueden recibir el Ingreso Ciudadano Universal en CDMX?
El programa está dirigido a personas de 57 a 59 años que viven en la Ciudad de México y que cumplen con los requisitos de incorporación establecidos por las autoridades:
- Residir permanentemente en la Ciudad de México
- Tener entre 57 y 59 años, con preferencia para quienes ya cumplieron 59 años al momento de la inscripción
- Manifestar interés en recibir el apoyo económico.
- No recibir de forma simultánea otro programa social gubernamental similar.
¿Qué documentos se necesitan para inscribirse?
La documentación indicada en la ficha oficial es la siguiente:
- Identificación oficial con fotografía: puede ser la credencial del INE, del IMSS o del ISSSTE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar o licencia de conducir.
- Comprobante de domicilio vigente: recibo de teléfono, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía. Se exige cuando el domicilio no aparece en la identificación y el documento no debe tener más de tres meses de antigüedad.
- Acta de nacimiento: únicamente si la fecha de nacimiento no aparece en la identificación oficial.
- CURP: solo cuando no sea visible en los documentos de identificación presentados.
- Solicitud de incorporación: la proporciona el personal operativo de la Dirección Ejecutiva para Adultos «A».
¿Cómo inscribirse al Ingreso Ciudadano Universal?
Existen diferentes maneras para inscribirse al programa Ingreso Ciudadano Universal:
- Visitas casa por casa: el registro principal se realiza a través del equipo de Participación Ciudadana y Servidores de la Ciudad, quienes recorren las colonias y Unidades Territoriales identificando a los beneficiarios.
- Módulos de Alcaldía: también puedes acudir directamente a las oficinas o sedes de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) o de tu respectiva alcaldía en la Ciudad de México.