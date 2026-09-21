Beca Benito Juárez: abrió su registro y quedan menos de 10 días para completar la inscripción y recibir apoyo de 1,900 pesos bimestrales. Fuente: Banco del Bienestar

El registro de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está abierto y concluye el 30 de septiembre. El trámite se realiza por internet desde el 17 de septiembre y está dirigido a estudiantes de bachilleratos públicos.

El apoyo económico es de 1,900 pesos bimestrales por estudiante y se deposita mediante una tarjeta del Banco del Bienestar. El objetivo es que las y los jóvenes inscritos en escuelas públicas de educación media superior continúen y concluyan sus estudios.

Llave MX: el requisito para iniciar el registro

Cada aspirante debe contar con una Llave MX, la cuenta digital que da acceso a la plataforma oficial habilitada para solicitar la beca. Quienes ya la tengan pueden usarla para iniciar sesión y quienes no, deben crearla antes de comenzar la solicitud. Sin ese registro, la plataforma no permite continuar con la captura de datos.

Beca Benito Juárez abrió su registro y quedan menos de 10 días para completar la inscripción y recibir apoyo de 1,900 pesos bimestrales. Fuente: Banco del Bienestar. Gobierno de México

La beca está destinada a todos los alumnos que cursen bachillerato o profesional técnico bachiller en instituciones públicas de México. La condición principal es estar inscrito en una escuela pública de nivel medio superior. Los beneficiarios no deben recibir otra beca federal que tenga el mismo objetivo.

Para crear la Llave MX se debe proporcionar:

La Clave Única de Registro de Población (CURP).

El código postal.

El domicilio.

Un número de celular.

Una dirección de correo electrónico.

Documentos, seguimiento y alcance del programa

Además de la Llave MX, el sistema pide CURP certificada, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela y un comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses. Los menores de edad deben incorporar la CURP certificada y una identificación oficial vigente de su madre, padre o tutor. Las personas mayores de edad se registran con sus propios datos.

Al finalizar, cada solicitante debe descargar y conservar el comprobante de solicitud, que incluye un folio para consultar el avance del trámite. La beca no se entrega en el momento del registro: primero se valida la información y, cuando el proceso avance, se entrega la tarjeta del Banco del Bienestar.

Según Programas para el Bienestar, el apoyo se otorga durante los cinco bimestres del ciclo escolar, sin depósitos en julio ni agosto por el periodo vacacional, y cada estudiante puede recibirlo hasta por 40 meses.

La falta de recursos aparece entre los motivos del abandono escolar: el 43.7% de quienes no concluyeron el ciclo 2019-2020 señaló carencia de dinero o necesidad de trabajar. En el ciclo 2021-2022, esa causa fue la segunda más mencionada por jóvenes de 15 a 17 años que no se inscribieron (28%).

Desde mayo de 2020, el Estado tiene la obligación constitucional de establecer un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles de la educación pública. La Beca Benito Juárez se integra a ese esquema junto con la Beca Universal Rita Cetina, los apoyos para educación superior y el programa La Escuela es Nuestra.