El puente colgante más grande del mundo: el gigante de acero que conecta dos islas y resiste huracanes (foto: archivo).

México concluyó una de las obras viales más importantes del sureste del país con la inauguración del Puente Vehicular Nichupté, en Cancún, Quintana Roo. La infraestructura, con una longitud total de 11.2 kilómetros, conecta el centro de la ciudad con la zona hotelera y es considerada el segundo puente más largo de América Latina sobre un cuerpo de agua, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El proyecto fue desarrollado para mejorar la movilidad entre ambos puntos, reducir los tiempos de traslado y ofrecer una ruta alterna para residentes y visitantes en uno de los principales destinos turísticos de México.

Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará a alrededor de 1.3 millones de habitantes y a cerca de 20 millones de turistas al año, al facilitar la conectividad y fortalecer la infraestructura vial de Cancún.

¿Cuál es el recorrido del Puente Vehicular Nichupté?

El Puente Vehicular Nichupté cruza la laguna Nichupté, un sistema lagunar que separa el centro de Cancún de la zona hotelera. La obra fue diseñada para ofrecer una nueva conexión entre ambas zonas y reducir la dependencia de las vialidades existentes.

Antes de su construcción, el tránsito entre el centro de la ciudad y la zona hotelera se concentraba principalmente en el bulevar Kukulcán y el bulevar Luis Donaldo Colosio, lo que generaba congestionamientos durante las horas de mayor circulación y en las temporadas de alta afluencia turística.

Con esta nueva infraestructura, el Gobierno busca mejorar la conectividad, reducir los tiempos de traslado y brindar una ruta alterna para habitantes, trabajadores y visitantes que se desplazan diariamente entre ambos puntos de Cancún.

La nueva vía busca descongestionar el tráfico y acortar los tiempos de traslado, que en horas pico pueden superar los 45 minutos.

El proyecto contempló:

Un tramo principal de 8.8 kilómetros

Dos entronques que suman 2.4 kilómetros

Tres carriles de circulación, uno reversible según la demanda

Un puente en arco metálico de 103 metros

Ciclovía

Conexiones con el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Kukulcán

Acciones y medidas ambientales del Puente Vehicular Nichupté

Durante la construcción se han llevado a cabo labores de rescate ambiental, tales como:

Rehabilitación de 118 hectáreas de pasto marino

Rescate de mil 168 ejemplares de vegetación

Reubicación de más de 2,100 animales

Debido a que el puente cruza una laguna, el proyecto incluyó acciones de restauración ambiental autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Entre las medidas previstas destacan: