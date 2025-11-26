El Metrobús CDMX anunció y confirmó en las últimas horas el cierre de dos estaciones claves para los usuarios de este transporte público capitalino. Las autoridades indicaron que por “trabajos de mantenimiento”, dos estaciones de la línea 1 del Metrobús estarán cerradas.

Las dos estaciones el Metrobús CDMX que estarán cerradas son: Euzkaro y Doctor Gálvez. El anuncio del cierre de estas dos estaciones afecta a ciento de miles de usuarios que a diario toman deben abordar este medio de transporte para poder llegar a sus trabajos, hogares y diferentes destinos.

Cierre de estaciones del Metrobús CDMX Metrobús CDMX

Cuánto tiempo estarán cerradas las estaciones de Euzkaro y Doctor Gálvez

Metrobús CDMX indicó que las estaciones Euzkaro y Doctor Gálvez no están operativas o en servicio al público desde hoy 26 de noviembre hasta mañana jueves 27, inclusive. “No brindarán servicio mañana miércoles 26 y jueves 27 de noviembre... Estamos mejorando por mantenimiento”, indicó el comunicado de Metrobús CDMX.

Metrobús anunció el cierre programado en un total de 8 estaciones

Los cierres programados del Metrobús CDMX de la línea 1 en total son 8 estaciones. Conoce las otras 6 estaciones que estarán cerradas en los próximos días de noviembre.

Línea 1 – Deportivo 18 de Marzo

Sentido: Ambos

Tipo: Mantenimiento

Fechas: 24 al 26 de noviembre

Línea 1 – Revolución

Sentido: Ambos

Tipo: Mantenimiento

Fechas: 24 y 25 de noviembre

Línea 1 – Nuevo León

Sentido: Ambos

Tipo: Mantenimiento

Fechas: 25 y 26 de noviembre

Línea 1 – Río Churubusco

Sentido: Ambos

Tipo: Mantenimiento

Fechas: 25 y 26 de noviembre

Línea 1 – Plaza de la República

Sentido: Ambos

Tipo: Mantenimiento

Fechas: 27 y 28 de noviembre

Línea 1 – La Piedad

Sentido: Ambos

Tipo: Mantenimiento

Fechas: 27 y 28 de noviembre

Presta atención a los cierres de los próximos días del Metrobús CDMX para que puedas tomar las alternativas que te llevarán a tu destino sin mayores traumas y atascos.