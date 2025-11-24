En esta noticia Cuáles son las estaciones que estarán cerradas del Metrobús

El Metrobús CDMX ha anunciado el cierre temporal de estaciones en la capital. Se trata de una serie de trabajos de mantenimiento mayor en sus instalaciones. La acción se realiza “para adecuar los espacios en beneficio de las personas usuarias”, según informaron en un comunicado.

Las labores implican una renovación profunda de la infraestructura, esto incluye el retiro de herrerías y soportes antiguos en las plataformas. Además, se instalarán cortinas, vidrios y nuevo mobiliario, junto con mejoras en la instalación eléctrica y la iluminación.

El cierre de estaciones Metrobús es una medida de seguridad inevitable. El servicio explicó que “por seguridad de la población usuaria, estos trabajos no pueden realizarse mientras se brinda servicio, por lo que es necesario el cierre parcial de estaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y calidad”.

Cuáles son las estaciones que estarán cerradas del Metrobús

Los trabajos de mantenimiento Metrobús tendrán una duración de dos semanas. La afectación comenzará el lunes 24 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de diciembre . Durante este periodo, las estaciones no prestarán servicio.

Estas son las estaciones que permanecerán cerradas.

Las líneas afectadas por esta interrupción son la Línea 1, Línea 2 y Línea 5. Estaciones importantes como Deportivo 18 de Marzo, Revolución, e Iztacalco cerrarán temporalmente.

La Línea 5, por su parte, suspenderá el servicio en 5 de Mayo, Río Consulado y Preparatoria 3, entre otras. Con estas acciones, el Metrobús CDMX busca ofrecer un servicio de alta calidad.

ANUNCIA #METROBÚS PRIMERA ETAPA DE CIERRES ESCALONADOS POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS LÍNEAS 1, 2 y 5. pic.twitter.com/B09RYM5PIm — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 21, 2025

El objetivo es mejorar la experiencia diaria de los viajeros. “Con este tipo de acciones, el Metrobús refrenda su compromiso para ofrecer un servicio de transporte público accesible y seguro, digno de la ciudadanía y de gran calidad”, concluyó el organismo.