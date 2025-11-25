China, la potencia económica que supera en crecimiento, masa manufacturera y proyección tecnológica a Estados Unidos, abrió oficialmente su convocatoria dirigida a mexicanos que desean mudarse, estudiar y desarrollar carrera académica en sus universidades para el ciclo 2026–2027. El Programa de Becas del Gobierno de la República Popular China ofrece estudios de licenciatura, posgrado, idioma y estancias de investigación, con matrícula pagada, alojamiento y estipendio mensual.

La convocatoria, publicada en noviembre de 2025, garantiza que quienes resulten seleccionados podrán estudiar en instituciones chinas bajo la modalidad presencial, con programas impartidos en chino o inglés, y con cobertura médica incluida. El Gobierno chino exige únicamente cumplir requisitos académicos y documentales específicos, sin necesidad de contar con experiencia previa en el país asiático.

Estudiantes becados en instituciones.

México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y AMEXCID, funge como ventanilla única para recibir solicitudes, lo que facilita el proceso para jóvenes y profesionales mexicanos. La plataforma comenzó el 18 de noviembre de 2025 y va hasta el 16 de enero de 2026, un plazo improrrogable que determina la validez de cualquier postulación.

¿Qué ofrece China? Beneficios que cubren tu vida completa

El Gobierno chino financia todos los aspectos esenciales para que los estudiantes extranjeros vivan y estudien sin preocupaciones. Desde la colegiatura hasta el lugar donde habitarán, cada becario obtiene apoyo total para permanecer de forma legal, cómoda y segura durante todo su programa académico.

Los beneficios aplican para todos los niveles: desde un año de estudio de chino hasta doctorados completos, variando la duración según el programa. En todos los casos, el becario debe aprobar evaluaciones anuales para mantener el apoyo.

Beneficios clave de la beca:

Pago completo de matrícula y colegiatura.

Estipendio mensual para manutención.

Alojamiento en residencia universitaria o subsidio.

Seguro médico internacional.

Programas disponibles en todas las áreas del conocimiento.

Requisitos esenciales: quiénes pueden postular y qué piden

Los requisitos varían según el nivel académico, pero en general se enfocan en edad máxima, dominio de idioma y documentos esenciales como el pasaporte vigente y certificados escolares.

El país asiático destaca por requisitos claros y muy específicos, reduciendo margen de error para quienes se preparan adecuadamente.

En cuanto al idioma, para programas en chino se exige HSK 3 o HSK 4, mientras que para programas en inglés se solicita IELTS 6.5 o TOEFL iBT 90. El programa de idioma chino no requiere prueba previa. Para licenciatura es obligatorio presentar el examen CSCA en diciembre de 2025 o enero de 2026.

Requisitos generales por nivel:

Licenciatura: menos de 25 años.

Maestría: menos de 35 años.

Doctorado: menos de 40 años.

Especialidad: menos de 45 años.

Investigación: menos de 50 años.

Pasaporte vigente después del 1 de marzo de 2026.

Promedio mínimo obligatorio: 8.0/10.

Proceso de postulación: paso a paso para no cometer errores

El trámite consta de dos registros obligatorios: uno en la plataforma de becas del gobierno chino y otro en el sistema SIGCA de la SRE.

Omitir cualquiera de los dos invalida automáticamente la candidatura. Todos los documentos deben enviarse en PDF, completos, firmados y en inglés o chino, según el requerimiento específico del archivo.

En el portal chino debe seleccionarse la categoría “Tipo A” y usar el Número de Agencia 4841, datos indispensables para que tu solicitud sea correctamente asociada a México. No presentar el documento de preadmisión emitido por una universidad china invalida por completo la postulación.

Documentos obligatorios más importantes:

Formato oficial “Application Form for Chinese Government Scholarship”.

Pasaporte vigente escaneado.

Certificados y calificaciones con traducción notariada al inglés o chino.

Constancias de idioma correspondientes.

Documento de preadmisión de una universidad china.

Plan de estudios o proyecto (200 a 800 palabras según nivel).

Cartas de recomendación (posgrado).

Examen médico “Foreigner Physical Examination Form”.

Certificado federal de no antecedentes penales con traducción.

Fechas clave y consideraciones para asegurar la aceptación

La ventana de postulación se abrirá el 18 de noviembre de 2025 a las 13:00 h, y cerrará el 16 de enero de 2026 a las 13:00 h. No hay prórrogas: cualquier documento enviado fuera de plazo o incompleto implica la eliminación automática del expediente. El Gobierno chino es estricto con el cumplimiento de requisitos y traducciones certificadas

Es fundamental recordar que esta no es una beca del Gobierno de México, sino exclusivamente del Gobierno de China. La SRE solo funge como intermediaria para recibir postulaciones. Los seleccionados serán notificados directamente y no se permitirá acumular esta beca con otros apoyos financieros chinos durante los estudios.

Claves para no quedar fuera de esta gran oportunidad migratoria