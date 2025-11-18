Una nueva y estricta normativa está transformando la manera en que los pasajeros utilizan el servicio del Metrobús en toda la CDMX. Con el objetivo de maximizar el espacio, asegurar la seguridad y promover el respeto dentro de las unidades, la autoridad de transporte público están implementando una regla que prohíbe a ciertos usuarios sentarse en áreas no designadas, obligándolos a permanecer de pie.

Esta medida fue comunicada a través de sus redes sociales, donde se compartió una imagen de una pasajera sentada en el pasillo central, junto a un llamado contundente. El Metrobús CDMX fue enfático en señalar que “No todo es asiento. “, dirigiéndose a los usuarios que optan por sentarse en el piso de los autobuses, áreas que no están diseñadas para este fin.

Cambios en el Metrobús CDMX Laptop

La regla no escrita que Metrobús CDMX quiere que se cumpla

La nueva regla del Metrobús CDMX busca evitar accidentes, mantener los pasillos despejados para el flujo de personas y garantizar un uso adecuado y responsable del espacio. El mensaje es claro: “Viaja con seguridad, respeto y responsabilidad, evita sentarte en lugares no permitidos”.

En adelante, los pasajeros que se encuentren en las mismas condiciones que la mujer en la imagen, sentados en el piso de la unidad, deberán necesariamente ir de pie.

Metrobús CDMX Metrobús CDMX

El Metrobús CDMX anunció cierre por mantenimiento mayor

Aunado a las reglas de convivencia, el Metrobús de la Ciudad de México también ha informado a sus usuarios sobre un cierre temporal en una de sus líneas debido a trabajos de mantenimiento esenciales.

El servicio en la Estación Iztacalco de la Línea 2 (L2) se verá afectado próximamente. Las autoridades han especificado que:

“Por trabajos de mantenimiento mayor, la estación Iztacalco de Línea 2, suspenderá servicio...”

La suspensión comenzará el miércoles 19 de noviembre a partir de las 22:00 horas.

Las operaciones se reanudarán hasta el 5 de diciembre.

Para los usuarios que dependen de esta estación, la autoridad ha compartido un cartel que informa sobre el cierre: “Estamos mejorando por mantenimiento mayor sin servicio Iztacalco de las 22:00 hs del 19 de noviembre al 5 de diciembre”.

Cambios en el Metrobús CDMX. Metrobús CDMX

Línea Afectada: Línea 2.

Estación Cerrada: Iztacalco.

Inicio del Cierre: Miércoles 19 de noviembre, 22:00 horas.

Reapertura: 05 de diciembre .

Alternativa: Se sugiere utilizar la estación Goma (Línea 2).

El Metrobús CDMX recomienda a los pasajeros “Tómalo en cuenta y prevé tu trayecto” para evitar contratiempos durante el periodo de las obras.