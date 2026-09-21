Servicio Militar Obligatorio en México: ¿qué es la cartilla militar y cómo hay que llenarla?.

La Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es un documento que deben tramitar los hombres mexicanos en edad militar. El alistamiento corresponde a quienes tienen 18 años cumplidos y son menores de 40 años, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El trámite permite obtener la cartilla y registrarse ante el Servicio Militar Nacional (SMN). La gestión se realiza ante la junta municipal o alcaldía de reclutamiento que corresponda al domicilio del interesado. Los mexicanos que viven en el extranjero pueden realizar determinados trámites relacionados con la cartilla a través de las oficinas consulares.

La cartilla no debe confundirse con la liberación del Servicio Militar Nacional. Obtener la cartilla y cumplir con las obligaciones militares son etapas diferentes dentro del procedimiento.

Qué es la cartilla militar y para qué sirve

La Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es el documento que sirve para acreditar el registro del ciudadano ante el SMN.

Esta cartilla sirve como documento que acredita el registro de una persona ante el Servicio Militar Nacional y permite dejar constancia de su situación militar. Su función principal está vinculada con el cumplimiento de las obligaciones militares establecidas por la legislación mexicana y, una vez liberada, puede utilizarse para acreditar que el ciudadano cumplió con ese deber.

El trámite de primera expedición corresponde a la clase del año en curso y también contempla a quienes realizan el procedimiento como remisos, es decir, quienes no se alistaron cuando les correspondía.

Para realizarlo es necesario proporcionar los datos personales solicitados por la autoridad y presentar la documentación correspondiente. La Sedena señala que el formato utilizado para distintos trámites del Servicio Militar Nacional se completa con los datos personales del interesado.

Cómo se solicita la cartilla militar

El formulario del Formato Universal para trámites del Servicio Militar Nacional debe ser llenado con sus datos personales. No se trata de inventar información ni de completar por cuenta propia los datos militares que corresponden a la autoridad.

El formulario debe llenarse con información que coincida con los documentos oficiales presentados. Entre los datos que pueden solicitarse se encuentran el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, CURP, domicilio y demás datos personales necesarios para identificar al solicitante.

Para realizar el trámite para ingresar al Ejército es necesario proporcionar los datos personales solicitados por la autoridad y presentar la documentación correspondiente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La recomendación principal es copiar los datos exactamente como aparecen en el acta de nacimiento, la CURP y el resto de la documentación oficial, sin abreviaturas o modificaciones que puedan generar diferencias entre los documentos.

Además, el solicitante debe entregar las fotografías que exige la Sedena. Para el trámite de cartilla, la información oficial establece cuatro fotografías recientes de 35 x 45 milímetros, de frente, con fondo blanco, ropa clara y sin retoque. También existen requisitos específicos sobre lentes, accesorios, cabello y características de la imagen.

Por eso, antes de entregar el formulario, conviene comprobar que nombre, fecha de nacimiento, CURP y domicilio estén escritos correctamente. Si después de expedida la cartilla aparece un dato incorrecto, la Sedena cuenta con un procedimiento específico para solicitar su corrección.

Qué requisitos se necesitan para tramitar la cartilla militar

Para obtener la cartilla por primera vez, la Sedena establece como parte de los requisitos el acta de nacimiento certificada, un comprobante de domicilio vigente, el comprobante del grado máximo de estudios, la CURP y las fotografías correspondientes.

El interesado debe presentar la documentación en la junta municipal o alcaldía de reclutamiento que corresponda. Las autoridades revisan los documentos y realizan el registro dentro del procedimiento de alistamiento.

Las fotografías tienen características específicas. La Sedena establece que deben ser recientes, no digitalizadas, de 35 x 45 milímetros, de frente, con fondo blanco, ropa clara y sin retoque, entre otros requisitos.

Cómo es el proceso para obtener la cartilla militar

El procedimiento comienza con el alistamiento, en el que el ciudadano presenta sus documentos y realiza el registro correspondiente para obtener su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional.

Después se desarrolla la etapa que corresponda dentro del Servicio Militar Nacional. La Sedena establece que, a partir de 2026, el adiestramiento consta de dos escalones, cada uno integrado por 13 sesiones sabatinas durante tres meses. También contempla la modalidad de encuadrado en una compañía del Servicio Militar Nacional.

La liberación constituye una etapa posterior. De acuerdo con la Sedena, durante diciembre se realiza la entrega de las Cartillas de Identidad del SMN y las Hojas de Liberación a quienes cumplieron satisfactoriamente con su obligación constitucional, ya sea como personal encuadrado o a disponibilidad.

Los mexicanos que viven en el extranjero pueden realizar los trámites correspondientes ante las representaciones consulares de México, de acuerdo con el procedimiento que corresponda a su situación.