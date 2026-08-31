Servicio Militar en México: qué dice la ley y la Constitución sobre los ciudadanos que cumplen los 18 años

El Servicio Militar Nacional (SMN) es una obligación establecida en el marco jurídico mexicano para los ciudadanos que cumplen con los requisitos previstos por la legislación. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explica que el servicio de las armas tiene carácter obligatorio y de orden público para los mexicanos por nacimiento o naturalización.

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La normativa contempla distintas modalidades para cumplir con esta obligación y establece reglas específicas sobre el alistamiento, el sorteo y la prestación del servicio militar.

De acuerdo con la información oficial de la Sedena, los jóvenes deben iniciar el proceso correspondiente al cumplir los 18 años, mientras que las obligaciones militares se extienden hasta el año en que cumplen 40 años, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Servicio Militar.

¿Qué dice la Constitución sobre el Servicio Militar Nacional?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, entre los servicios públicos que pueden ser obligatorios en los términos de las leyes respectivas, se encuentra el de las armas.

Sin embargo, el artículo 5 de la Constitución no establece por sí mismo todos los detalles sobre la edad, el sorteo o la modalidad en la que debe cumplirse el servicio. Esas condiciones se encuentran desarrolladas en la Ley del Servicio Militar y en las disposiciones aplicables.

La Ley del Servicio Militar señala en su artículo 1 que el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes pueden prestarlo en el Ejército o en la Armada, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes.

La Secretaría de la Defensa Nacional también identifica al Servicio Militar Nacional como un mandato constitucional y explica que su cumplimiento se realiza conforme a las disposiciones establecidas para cada persona.

¿A qué edad deben cumplir con el Servicio Militar?

La Ley del Servicio Militar establece que los preliminares del alistamiento de cada clase se realizan durante el segundo semestre del año en que los ciudadanos cumplen 18 años de edad. El servicio comienza el 1 de enero del año siguiente, de acuerdo con las disposiciones de la propia ley.

La Sedena señala actualmente que los jóvenes de 18 a 39 años están obligados a cumplir el Servicio Militar Nacional bajo las modalidades de “Encuadrados” o “A disponibilidad”, según el resultado obtenido en el sorteo correspondiente.

Por lo tanto, cumplir 18 años marca una etapa clave para realizar el trámite de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional y continuar con el procedimiento que corresponda.

¿Qué significa salir sorteado?

El sorteo determina la modalidad en la que el ciudadano deberá cumplir con sus obligaciones militares. La información oficial de la Sedena contempla las modalidades de “Encuadrados” y “A disponibilidad”.

Quienes cumplen como Encuadrados realizan actividades en los Centros de Adiestramiento Militar que les sean asignados. En cambio, quienes quedan A disponibilidad permanecen bajo esta modalidad conforme a las disposiciones del Servicio Militar Nacional.

La Sedena mantiene publicada información específica sobre el procedimiento, los requisitos para obtener la cartilla y las preguntas frecuentes relacionadas con el cumplimiento del servicio.

¿Hasta qué edad existen obligaciones militares?

La Ley del Servicio Militar establece que las obligaciones militares terminan el 31 de diciembre del año en que la persona cumple 40 años. Esto significa que la obligación no se limita exclusivamente al momento en que una persona cumple 18 años.

La misma legislación establece que el alistamiento se relaciona con la clase correspondiente al año en que se cumplen los 18 años, mientras que la Sedena contempla procedimientos específicos para quienes tienen 40 años o más y cuentan con una cartilla sin liberar.