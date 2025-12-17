El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, anunció cambios en los requisitos para otorgar créditos hipotecarios. La medida busca ampliar el acceso a la vivienda para trabajadores con ingresos bajos, en el marco del programa Vivienda para el Bienestar impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con esta actualización, los derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos podrán solicitar un crédito si cumplen con la nueva antigüedad laboral establecida. El objetivo es garantizar que más familias mexicanas tengan la oportunidad de adquirir una vivienda digna y asequible.

El programa contempla la entrega de casas funcionales en zonas estratégicas, con acceso a servicios básicos y espacios recreativos. Estas modificaciones también incluyen facilidades para quienes enfrentaban créditos impagables, ofreciendo alternativas para liquidar o reducir sus deudas.

¿Cuál es la nueva antigüedad y salario que exige Infonavit?

Para acceder al crédito, los trabajadores deberán cumplir con los siguientes criterios actualizados:

Tener al menos 6 meses de antigüedad laboral.

Percibir entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales (aproximadamente hasta $17,000).

Ser derechohabiente del Infonavit y no contar con otro crédito hipotecario vigente.

Estos cambios buscan beneficiar a quienes antes quedaban fuera por requisitos más estrictos. La intención es que el derecho a la vivienda sea una realidad para los sectores con menores ingresos.

Avanzamos a paso firme en el programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta @Claudiashein, con el que trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos ya pueden contar con una vivienda propia.



— Infonavit (@Infonavit) December 9, 2025

El programa prioriza a trabajadores que no han recibido apoyos de otras instituciones y que residen en zonas consideradas prioritarias por el Infonavit.

Características de las viviendas y proceso de selección

Las casas que se entregarán bajo este esquema cuentan con diseño funcional y ubicación estratégica. Entre sus características principales se incluyen:

60 m² de construcción

Sala-comedor y un baño completo

Área de servicios y espacios verdes en el conjunto habitacional

El proceso de selección se realizará directamente por el Infonavit. Los preseleccionados serán notificados mediante correo electrónico, mensajes de texto, carta postal o llamada telefónica.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno y el Infonavit para garantizar que la vivienda sea un derecho y no una mercancía.