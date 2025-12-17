La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio por concluido oficialmente el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de 2025, lo que marca el inicio de un receso que se extenderá hasta el 5 de enero de 2026.

Esta pausa en las actividades regulares del Máximo Tribunal afecta directamente a miles de mexicanos que tienen trámites, juicios o recursos en proceso ante el Poder Judicial de la Federación.

Durante estas tres semanas, solo una Comisión de Receso integrada por dos ministros atenderá casos de carácter urgente que no admitan demora , mientras que el resto de los asuntos deberán esperar el reinicio formal de sesiones en el nuevo año.

La Suprema Corte suspende sus actividades ordinarias durante tres semanas y limita la atención de casos a situaciones que no admiten demora. Fuente: Shutterstock.

La Comisión de Receso: quiénes son los dos ministros que resolverán casos urgentes mientras México espera

Durante el periodo de receso, la SCJN no detiene por completo su función jurisdiccional, sino que opera a través de la Comisión de Receso, un órgano especial previsto en el artículo 20, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Para este periodo vacacional, la Comisión quedó conformada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quienes tendrán facultades limitadas exclusivamente para atender asuntos que no admitan demora.

Esta comisión se encarga de resolver tanto casos administrativos como jurisdiccionales que requieran atención inmediata, garantizando que situaciones críticas no queden desprotegidas durante las vacaciones. Sin embargo, sus facultades son restringidas y no pueden conocer de todos los asuntos que normalmente resuelve el Pleno de la Corte.

Los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Arístides Rodrigo Guerrero García serán los encargados de resolver asuntos urgentes durante el periodo vacacional. Fuente: Shutterstock. Suprema Corte de Justicia Nacional

Trámites congelados hasta 2026: qué casos NO avanzarán durante las próximas tres semanas

La mayoría de los asuntos ante la Suprema Corte quedarán suspendidos hasta el 5 de enero de 2026, cuando se celebre la primera sesión del año y dé inicio el Primer Periodo Ordinario de Sesiones. Esto incluye todos los casos que no sean considerados urgentes o que no requieran resolución inmediata.

Los trámites regulares, recursos de apelación, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que estén en lista de espera deberán aguardar el reinicio de actividades. Para quienes tienen procesos en curso, esto significa que no habrá avances en sus casos durante el periodo vacacional, y cualquier resolución o audiencia programada será reprogramada para después del 5 de enero.

Dos periodos: cómo funciona el calendario oficial de la Suprema Corte que marca los tiempos de justicia en México

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la SCJN celebra cada año dos periodos ordinarios de sesiones que estructuran todo el calendario judicial del país. El primer periodo inicia el primer día hábil de enero y se extiende hasta mediados de julio, mientras que el segundo arranca en agosto y concluye en la primera quincena de diciembre.

Este sistema de periodos ordinarios establece también dos recesos anuales: uno durante el verano (julio-agosto) y otro durante las fiestas decembrinas hasta principios de enero, como el que actualmente está en vigor.