El Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) anunció a través de sus canales oficiales de comunicación el beneficio más esperado por el sector poblacional más joven que aspira a cumplir el sueño de la vivienda propia.

El organismo de Gobierno confirmó en su cuenta oficial de X que los menores de 35 años que cumplan con determinados requisitos, tendrán la posibilidad de acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar y así comprar su casa con mensualidades bajas y créditos accesibles.

Para los ciudadanos del país que reúnan una serie de condiciones y quieran saber lo que se necesita para formar parte de este programa, se les recomienda tomar nota de los siguientes detalles que establece el INFONAVIT.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un crédito del INFONAVIT?

En función de la normativa que rige actualmente en el INFONAVIT, los solicitantes de un crédito hipotecario deben tener en cuenta una serie de requisitos esenciales para ser considerados elegibles.

¿Qué se necesita para acceder a la vivienda propia con el INFONAVIT? (Foto: Archivo). Collage Freepik

Las reglas no solo contemplan la ubicación o el tamaño del inmueble, sino también su proximidad con servicios esenciales. Esto le atribuye una gran relevancia tanto a la vivienda misma como el entorno, ya que en caso de cumplir con estos criterios podrían recibir una aprobación por parte de la entidad.

Uno de los requisitos esenciales es que la vivienda se encuentre a una distancia máxima de dos kilómetros de escuelas primarias, centros de abasto, vías principales y espacios recreativos. En el caso de las secundarias y centros de salud, el rango puede extenderse hasta dos kilómetros y medio.

En segundo lugar, deben tener en cuenta que los traslados hacia escuelas, zonas laborales y puntos de interés no deben superar 30 minutos caminando, 20 minutos en bicicleta o 45 en transporte público.

Por último, es importante que tengan acceso a los servicios esenciales, tales como agua, luz, drenaje y buena conectividad con transporte público. Estos elementos son fundamentales para que el crédito sea aprobado, ya que el Infonavit prioriza viviendas ubicadas en zonas con infraestructura sólida y servicios garantizados.

¿Quiénes son los jóvenes que podrán estrenar su vivienda con INFONAVIT?

De acuerdo a la información que compartió el organismo gubernamental a través de sus canales oficiales de comunicación, los jóvenes del territorio azteca que tengan entre 20 y 35 años podrán participar del Programa de Vivienda para el Bienestar y adquirir su hogar de al menos 60m2.

Con el crédito INFONAVIT, los habitantes pueden acceder a mensualidades accesibles para conseguir ser dueños de su propia vivienda. Para ello, deberán:

Tener 6 meses de antigüedad en su trabajo.

Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos.

No tener un crédito hipotecario vigente con el INFONAVIT.