El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una buena noticia para los mexicanos: un nuevo programa que corregirá créditos impagables, sin necesidad de realizar trámites ni acudir a oficinas. El organismo busca resolver un problema que afectó especialmente a quienes contrataron su hipoteca antes de 2013 .

Durante mucho tiempo, miles de trabajadores pagaron puntualmente sus créditos, pero su deuda no disminuía. Esto no se debía a fallas del acreditado, sino al esquema original de financiamiento: los créditos ligados a las Veces Salario Mínimo (VSM), un mecanismo que aumentaba las mensualidades cada vez que subía el salario, sin considerar el historial de pago del trabajador.

El Infonavit lanzó un nuevo programa de créditos para los mexicanos con problemas de pago

El impacto fue profundo, ya que más de 4.9 millones de créditos terminaron clasificados como impagables , afectando el patrimonio y la estabilidad económica de familias. Ante esta problemática, el Infonavit puso en marcha un programa integral que transforma por completo el sistema hipotecario heredado.

¿Qué es el programa Infonavit SI?

El programa Infonavit Solución Integral (Infonavit SI) se enfoca en reestructurar de forma automática los créditos que aún operan bajo el esquema VSM. Esto implica que ya no será necesario acudir a módulos, iniciar trámites adicionales ni registrarse en listas especiales .

El instituto informó que la reestructuración ajustará saldos, tasas y mensualidades.

Desde diciembre de 2024, los primeros acreditados comenzaron a recibir estos beneficios, proceso que continuará hasta abarcar a las personas que cumplen con los criterios.

Entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, más de 1 millón 415,000 acreditados ya obtuvieron reducciones de intereses, ajustes en los pagos mensuales y descuentos acumulados que rebasan los 72,000 millones de pesos.

¿Cuáles son los objetivos del programa Infonavit SI?

El nuevo esquema tiene como objetivo ponerle fin al ciclo de deuda creciente provocado por el esquema VSM. Para lograrlo, incorpora medidas como:

Conversión de créditos VSM a pesos, con mensualidades fijas.

Disminución del saldo total, eliminando actualizaciones e intereses acumulados.

Tasas de interés ajustadas al nivel de ingresos para facilitar pagos sostenibles.

Aplicación de aportaciones patronales directamente a capital para acelerar la liquidación.

El instituto también recordó que dos millones de hipotecas ya habían sido congeladas como medida previa. Tras la reforma a la Ley del Infonavit aprobada en febrero de 2025, las personas afectadas podrán acceder a estos beneficios.

¿Cuál es el plan de vivienda de Claudia Sheinbaum?

La presidenta anunció un plan para construir 500,000 viviendas con financiamiento estatal y tasas del 0% , como parte de un nuevo modelo hipotecario orientado a mayor equidad.

Con la implementación automática del programa Infonavit SI, millones de trabajadores finalmente podrán ver una disminución real en su deuda, recuperar estabilidad financiera y confiar nuevamente en el sistema de vivienda social.