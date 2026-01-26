El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, anunció la edificación de 130 ciberbachilleratos durante 2026 como parte de una estrategia para expandir el acceso a la educación media superior en territorio nacional.

El titular de la SEP señaló que esta iniciativa representa un cambio fundamental para la educación mexicana, particularmente en localidades rurales que carecen de instituciones educativas cercanas. La construcción de estos espacios garantizará una formación integral conforme a los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana.

Delgado Carrillo informó que los ciberbachilleratos forman parte de un plan de 202 medidas que se ejecutarán durante el año para fortalecer la infraestructura de educación media superior y consolidar el tejido social, transformando estos recintos en núcleos comunitarios que promuevan la educación, la cultura y el deporte como puntos de encuentro para el desarrollo local y la participación juvenil.

Dónde estarán los 130 nuevos ciberbachilleratos

La SEP reveló que los planteles de ciberbachillerato se establecerán en 102 municipios del país , aunque no se ha especificado en qué estados se localizarán ni los criterios de selección de los municipios beneficiados por este programa federal.

Los ciberbachilleratos se ubicarán en zonas estratégicas para disminuir los desplazamientos prolongados y costosos, buscando que el acceso a la educación no represente peligros ni gastos excesivos para las familias mexicanas.

Durante este año también se construirán 20 nuevos bachilleratos tecnológicos y se expandirán 52 más, generando 65,400 espacios adicionales para estudiantes de nivel medio superior.

Modelo educativo híbrido con tecnología digital y clases virtuales

Aunque los ciberbachilleratos no eliminarán por completo las aulas tradicionales, ofrecerán a los estudiantes acceso a un sistema educativo diseñado para atender las necesidades contemporáneas. El modelo integra herramientas tecnológicas digitales con acompañamiento académico presencial, proporcionando flexibilidad, pertinencia y calidad educativa.

Según la SEP, los ciberbachilleratos se diferencian de los telebachilleratos al incluir aula de cómputo, domo para actividades deportivas y espacios destinados a actividades culturales. Además, los contenidos académicos están adaptados al Marco Curricular Común (MCC), estableciendo un programa diferenciado del telebachillerato tradicional.

Cuáles serán las nuevas materias para alumnos de educación media superior en México

El Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato 2026 marca el fin de la estructura tradicional de materias y da paso a un enfoque completamente renovado.

Con Bachillerato Nacional revolucionamos la educación media superior; incluimos más planteles que queden cerca de la casa, planes de estudio integrales, atención a jóvenes y la continuidad de la beca universal Benito Juárez para reducir la deserción escolar.… pic.twitter.com/2DAoGzzTsN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 7, 2026

Las nuevas asignaturas que formarán parte del plan de estudios son: