La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti) del Estado de México autorizó a las escuelas del nivel básico y media superior de 58 municipios implementar clases virtuales por las bajas temperaturas registradas en este primer mes de 2026. La medida tiene como finalidad principal cuidar la salud de las y los estudiantes ante las condiciones climáticas extremas.

“Cuando las condiciones climáticas extremas representen un riesgo para la salud, las autoridades escolares tienen la posibilidad de determinar la transición temporal de clases presenciales a modalidades virtual, semiescolarizada o no escolarizada, garantizando la continuidad del proceso educativo mediante plataformas digitales”, explicó la dependencia del gobierno estatal.

Qué escuelas de Edomex darán clases virtuales

La determinación aplica para las escuelas ubicadas en municipios de Estado de México clasificados de alto y mediano riesgo, es decir, zonas donde las temperaturas son más bajas en comparación con el resto de las 67 demarcaciones mexiquenses. Para tomar la decisión de transitar a clases virtuales, tanto docentes como alumnado deben contar con las condiciones necesarias para desarrollar las sesiones a distancia.

Suspenden las clases por bajas temperaturas y los maestros dictarán cursadas online en Edomex.

“En el caso de quienes enfrenten situaciones de vulnerabilidad o falta de conectividad, establecer alternativas como materiales impresos, guías de estudio o asesorías asincrónicas, a fin de no afectar su trayectoria escolar”, agregó la autoridad educativa sobre las opciones para estudiantes sin acceso a internet.

En qué municipios se suspenderán las clases presenciales

La Secti emitió la lista de municipios de Edomex más susceptibles a registrar temperaturas bajas en un grado extremo.

Los municipios de alto riesgo son:

Acambay, Almoloya de Juárez, Amanalco, Atlautla, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Ixtlahuaca, Lerma, Metepec, Morelos, Ocoyoacac, Otzolotepec, Ozumba, San José del Rincón, San Mateo Atenco, Santiago Tianguistenco, Temoaya, Timilpan, Tlalmanalco, Toluca, Villa del Carbón, Villa de Allende, Villa Victoria, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec.

Los municipios clasificados de mediano son:

Aculco, Atenco, Atlacomulco, Amecameca, Apaxco, Axapusco, Ayapango, Chapa de Mota, El Oro, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Nicolás Romero, Nopaltepec, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Soyaniquilpan, Temascalapa, Tenango del Aire, Tenango del Valle y Texcaltitlán, entre otros.

La medida también será aplicable para zonas montañosas de Chalco, Coatepec Harinas, Ixtapaluca, Villa Guerrero, Naucalpan y Texcoco.

Las autoridades educativas de estos municipios tienen la facultad de evaluar las condiciones específicas de cada plantel y determinar la modalidad más adecuada para garantizar tanto la seguridad como la continuidad educativa de los estudiantes durante este periodo de bajas temperaturas.